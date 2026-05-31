2026年6月の運勢ランキング！「全体運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「全体運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
なりたい自分になるためのアクションを起こせそう。新しいことへのチャレンジや本当にやりたかったことに取り組めるでしょう。一度見逃したチャンスがもう一度回ってくることも。今度は、なりふり構わずに立候補して、道を切り開きましょう。
独立、起業なども有望です。無理のない範囲で、小さく始めることで、少しずつ信用が積み重なり、大きな形に育てていけるはず。
不動産や自動車など、大きな買い物にも、ツキがあります。
仕事で成果を上げる、記録を更新する、勝負に勝つなど、人生を好転させる出来事が起こるでしょう。まず、やれると自分を信じることが大事！
複数のチャレンジをしてみるのも楽しそう。1つだけだとプレッシャーを感じてフリーズしてしまうところ、次もあると思うことで肩に入った余計な力が抜けるはず。
オフは、フットワーク軽く。出掛けたついでに寄り道をする、お店をハシゴするなど、いろいろ付け足していくと発見が多そう。
ずっとやりたかったことに向き合う時間も取れそうです。忙しさにかまけて棚上げしてきたことに光を当てて、再構築していきましょう。
ご無沙汰していることを再開するにも、よい流れです。久しぶりに顔を出す、声をかけるなど、あなたからアクションを起こしてみて。タイミングよくメンバーがそろって、楽しいプロジェクトが動き出すかも？
オフは、アンテナを張って。気になるイベント、遊びが、予想以上に楽しめるはず。
ちょっとしたきっかけから新しい可能性が開けて、あっという間に形になっていくでしょう。出たとこ勝負で流れに乗っていくと、予想を超えた面白い展開になっていくはず。
仕事は対話を積み重ね、信頼を獲得して。
気がかりなこと、心配なことが多い日々ですが、「どうにでもなる」「なんとかする」と発想を変えてみて。不思議とうまくいく実感が湧いてきて、流れが大きく変わるはず。
仕事は頑張り時。成果を出して！
世の中の役に立つ、人に喜んでもらう、この2つの視点で判断をしていきましょう。有能さ、有益さを証明することで、自信と貫禄がついてくるはず。
オフは、コンセプトのあるスポットへ。
予算やスケジュールをしっかり組んで物事に取り組むと、狙い以上の成果を出せるでしょう。準備と段取りを頑張って、達成の楽しさ、喜びを味わって。
向学心も高まっています。何か勉強を始めるにも、よいタイミングです。
何事も全力で挑むおとめ座さんですが、オーバースペックだと気付くみたい。もっと簡易にするほうが、今の時代の気分に合っています。
ポイントを押さえつつ、ラクチンスタイルに切り替えていくといい感じ！
あなたの中で、「絶対、こっち！」がある時ほど、譲ってみましょう。持論を捨てて合わせてみることで相手の言い分が分かってきて、よい折衷案が見つかるはず。
柔軟性を持つのが、開運のカギに。
もともと直感型で、本質に一気に迫っていくのがおひつじ座さんのスタイルですが、今月は少しキツく捉えられやすいみたい。
優しい言い方や分かりやすい説明を心掛けることで、流れが大好転するはず。
親しい人と共存、共栄していきたいてんびん座さんですが、今月は自分だけの決断をすることになりそう。居心地のいい場所から離れることになっても、挑戦を選んで。
活躍のフィールドを変えることで、人生が動きます。
いつ声がかかってもいいように、万全の体制を整えておきましょう。ピンチヒッターとして大事な場面が回ってきそう。
言い換えれば、声がかかった時に準備ができていないと評価はガタ落ちに。ストイックに調整をしっかり！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）12年に1度の大幸運期のファイナルへ。
なりたい自分になるためのアクションを起こせそう。新しいことへのチャレンジや本当にやりたかったことに取り組めるでしょう。一度見逃したチャンスがもう一度回ってくることも。今度は、なりふり構わずに立候補して、道を切り開きましょう。
不動産や自動車など、大きな買い物にも、ツキがあります。
2位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）引き寄せパワーが高まって、チャンスをモノにできそうです。
仕事で成果を上げる、記録を更新する、勝負に勝つなど、人生を好転させる出来事が起こるでしょう。まず、やれると自分を信じることが大事！
複数のチャレンジをしてみるのも楽しそう。1つだけだとプレッシャーを感じてフリーズしてしまうところ、次もあると思うことで肩に入った余計な力が抜けるはず。
オフは、フットワーク軽く。出掛けたついでに寄り道をする、お店をハシゴするなど、いろいろ付け足していくと発見が多そう。
3位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）余裕とゆとりが戻ってきて、あなたらしく過ごせそう。
ずっとやりたかったことに向き合う時間も取れそうです。忙しさにかまけて棚上げしてきたことに光を当てて、再構築していきましょう。
ご無沙汰していることを再開するにも、よい流れです。久しぶりに顔を出す、声をかけるなど、あなたからアクションを起こしてみて。タイミングよくメンバーがそろって、楽しいプロジェクトが動き出すかも？
オフは、アンテナを張って。気になるイベント、遊びが、予想以上に楽しめるはず。
4位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）展開がスピーディー。
ちょっとしたきっかけから新しい可能性が開けて、あっという間に形になっていくでしょう。出たとこ勝負で流れに乗っていくと、予想を超えた面白い展開になっていくはず。
仕事は対話を積み重ね、信頼を獲得して。
5位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）楽観主義者に幸運が舞い込みます。
気がかりなこと、心配なことが多い日々ですが、「どうにでもなる」「なんとかする」と発想を変えてみて。不思議とうまくいく実感が湧いてきて、流れが大きく変わるはず。
仕事は頑張り時。成果を出して！
6位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）ニーズに応えることで、大きく成長ができる時です。
世の中の役に立つ、人に喜んでもらう、この2つの視点で判断をしていきましょう。有能さ、有益さを証明することで、自信と貫禄がついてくるはず。
オフは、コンセプトのあるスポットへ。
7位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）計画性バッチリ。
予算やスケジュールをしっかり組んで物事に取り組むと、狙い以上の成果を出せるでしょう。準備と段取りを頑張って、達成の楽しさ、喜びを味わって。
向学心も高まっています。何か勉強を始めるにも、よいタイミングです。
8位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）新しい価値観に目覚めそう。
何事も全力で挑むおとめ座さんですが、オーバースペックだと気付くみたい。もっと簡易にするほうが、今の時代の気分に合っています。
ポイントを押さえつつ、ラクチンスタイルに切り替えていくといい感じ！
9位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）折れることで、可能性が広がりそう。
あなたの中で、「絶対、こっち！」がある時ほど、譲ってみましょう。持論を捨てて合わせてみることで相手の言い分が分かってきて、よい折衷案が見つかるはず。
柔軟性を持つのが、開運のカギに。
10位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）求められているのは、丁寧さ。
もともと直感型で、本質に一気に迫っていくのがおひつじ座さんのスタイルですが、今月は少しキツく捉えられやすいみたい。
優しい言い方や分かりやすい説明を心掛けることで、流れが大好転するはず。
11位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）運気は分岐点へ。
親しい人と共存、共栄していきたいてんびん座さんですが、今月は自分だけの決断をすることになりそう。居心地のいい場所から離れることになっても、挑戦を選んで。
活躍のフィールドを変えることで、人生が動きます。
12位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）待機モード。
いつ声がかかってもいいように、万全の体制を整えておきましょう。ピンチヒッターとして大事な場面が回ってきそう。
言い換えれば、声がかかった時に準備ができていないと評価はガタ落ちに。ストイックに調整をしっかり！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)