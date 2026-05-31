2026年6月1日〜6月7日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月1日〜6月7日の運勢を西洋占星術で占います。
水星がかに座入りをし、金星と木星が重なって、穏やかな磁場を生み出します。月はゆっくりと欠けていき、社会を覆う緊張は少しずつほぐれていくでしょう。優しさや思いやり、配慮が生まれて、グッと生きやすくなっていくはず。同時に、これまでの疲れも出やすくなっています。調子が出ない時は無理をせずに休息を心掛けて。
世のため人のために動く。
細かいところまで気が回り、人助けがスムーズにできそう。
いつもなら、出しゃばり過ぎかも、余計かもと引くシーンでも、一声かけて手を貸すとよいご縁が動き出すでしょう。乗り物の中で席を譲る、困っている人に手を貸すなど、さりげない親切も心掛けて。誰かの役に立てることがうれしいし、相手からも感謝が戻って、幸せな時間を過ごせることに。
仕事は、やり直しがあるかも。でも、手をかけた分だけ、よい結果になっていくもの。快く注文を受けましょう。
オフは、室内にツキが。自宅でゴロゴロも、いい休息に。
愛は、家庭的なサービスを。
自分ファーストで。
こだわりが強くなって、興味を持てる範囲が狭まっていくでしょう。
あれもこれもと欲張るよりも、自分の好きなこと、気になることを追いかけたい気持ちが強くなるはず。
今週は、自分本位でいいみたい。守備範囲を絞って、独創性豊かな世界を確立していきましょう。勉強や趣味、推し活など、マニアックに追いかけることで、特別な発見や気付きがありそう。仕事も専門性を高めて。たとえ、事務の仕事やレジ打ち作業でも、あなたなりの工夫の余地がありそうです。
オフは、都会的なスポットへ。洗練されたデザインなど、いい刺激を受けられそう。
愛は、マメな連絡が円満の秘訣（ひけつ）。
快適＆感じよく！
境界線を引きましょう。
ここまでは共有部分、それ以上はプライベートと。よそゆきの自分と中の人を明確に分けていくのです。人気と活気、勢いがあるため、「やっちゃう？」「行っちゃう？」でどんどん話が進んでいき、公私の分け目が消えやすいのです。しかしそうすると、簡単にあなた自身が消費されてしまって、1週間の終わりにはクタクタの抜け殻になってしまうはず。
常に「魅せる自分」と「本音」を区別して。小さなことですが、それが身を守る盾になるはず。
オフも社交が活性化。でも、1人の時間も確保するといい感じ。
愛はグルメデートへ。
思いを伝える。
コミュニケーションがテーマ。
忙しくて、連絡が途切れやすい、会いたいのに時間が取れないなど、関係性が希薄になっていきそう。日々、やることは多いのですが、時間を止めて、どこかでご無沙汰解消のアクションを起こしましょう。
メールや手紙を書いてみる、電話をかけてみる、お祝いの品、季節の贈り物を手配するなど、社交の補強を考えて。「言わなきゃ」「伝えなきゃ」が解消するだけで、気持ちがだいぶ楽になっていくはず。日常でも、有言実行で。
愛も社交も、「大好き」ミックスで。たまには、唐突な愛情爆弾を投げて、流れを変えて。
運気も信じる。
パッとしない気分。
ちゃんとやっているつもりなのに、期待するほど効果が出なかったり、タイミングが合わず、機会損失、時間のロスなどが出たりしやすいでしょう。一言でいえば、「ツイていない」感じがするはず。でも、実際は、運の調整期に入っているだけ。モタついたり、鈍ったりするのは、幸運をチャージしているのです。
思い通りにならなくてもイライラせずに「これは、かみ合った未来が楽しみだ」と考えてみて。おおらかな気持ちで過ごせるし、不運の理由をつかんだことで流れも好転していきます。
愛も社交も、損して得取れ。徳積みウィークで！
サクッと動く。
状況分析力が高まり、「こうなるだろう」「こうしたほうがいい」と瞬時に判断がつくでしょう。
ところが、身近な人の感度は低く、反応が鈍いため、正常化バイアスがかかって知見と行動が分断してしまうのです。「考え過ぎなのかも」的に自分で自分にブレーキを掛けることに。今週は、「いいと思ったら、動く」を習慣づけていきましょう。
きっと、「やっぱり、こうなったか」的な実感につながり、自信もつきます。誰かと一緒に動こうとせず、ソロ活動を増やすのも開運効果が高いはず。自分で自分の道を切り開いて。
愛は、先回りで流れを作って。
野心を育む。
“その気”になれそう。
もともと、てんびん座さんは、和やかで快適に過ごせれば、それでいいと考えるのどかなベクトルを持っています。でも、今月は、「よりよい暮らしをするために、もうちょっと頑張ってもいいかも」という欲が出てくるでしょう。
「大変だけど、後のことを考えたら、やったほうがいい」という発想です。昇進、独立、開業など、ちょっとハードなルートも視野に入ってくるはず。この勢いで、道を整備していきましょう。あなたの決心は歓迎され、応援、引き立ての流れも生まれるはず。欲を持つことが大事！
愛は、猫を被って。
自分を超えていく。
無理をしましょう。
これ以上頑張るとお金が回らない、体が持たない、同じクオリティーでずっとはできない……。
すべておっしゃる通り、経験からはじき出されるベストアンサーです。が、今週は、あえて自分の課した禁を破るのです。やってみると、安全を重視するあまり、慎重になり過ぎていたことに気付くはず。
過保護モードを解除して、ギリギリを攻めて！ 今週はスパルタ＆ストイックに今のあなたの限界を探り、再定義していきましょう。
リカバリーには、マッサージが有効です。
愛は、共通の夢や憧れをかなえて。次の約束が生まれます。
世界を支えて！
期待に応えましょう。
身近な人があなたに心を開き、力添えやアドバイスを求めてくるでしょう。純度の高い信頼に対して照れてしまったり、「ガラじゃないから」と卑下や辞退をしたくなりますが、それでは、慕ってくれる人たちをガッカリさせてしまうはず。
ここは頼れる大人、理想の上司や先輩を演じ切ることが大事です。「どうしたの？」と寄り添い、「そうだったの」と理解を示すだけで、問題の80％は解決したも同然。分からないなら、分からないで大丈夫。「どうなったか教えて」と見届ける姿勢を示すだけで、支えになります。
愛も寛容に。今週は、オープンマインドで。
チャンスをつかむ。
本心では、休息、休養を熱望中。
でも、にわかに高まったやぎ座フィーバーが、許してくれないでしょう。社交や仕事をセーブしたいのに、次々に新しい案件が飛び込んできて、人からのリクエストとスケジュールに合わせてやっていくことになりそう。今週は、「人に付き合う」大前提でいきましょう。
その上で、メンテナンスタイムを確保して行くのがよさそう。休める時には休む、自分との約束で「何もしない日」を確保して。仮に半日、ほんの数時間でも、1人になれる時間があれば、乗り切れるはず。
デートは、温泉へ。好きな人とまったり過ごして。
人も物も厳選で。
転換期へ。
これまでは、求められたことには応えるように準備をしてきたあなたですが、これからは、範囲を絞って、その道のエキスパートになりたい気持ちが強くなっていくでしょう。いわゆる便利な何でも屋ではなく、何か1つの道に特化したプロフェッショナルを目指したくなるはず。仕事、趣味、生き方そのものも、ここで1回絞っていきましょう。
これまでは念のために持っていたものも、この機に手放してしまうのもいい考え。身軽に、そして、あなたらしく、生き方をシンプルに整えてみて。
愛は、知的な会話を楽しんで。下町デートも◎。
心の熱量を上げていく。
楽しいこと、面白いこと、ワクワクすることに心が反応していきます。
趣味や推し活、遊びに夢中になり過ぎて、仕事まで気が回らない、疲れて必要最低限が精いっぱいというテイタラクになってしまうかも。社会人としてはあるまじき失態ですが、でも、「やべやべ、もうちょっと真面目にやらなくちゃ」という感覚が生まれ、メリハリのある暮らしに転じていけるはず。
水曜日までは時間に追われても、木曜日以降は前倒しで余裕のあるスタイルに変えるなど、逆転、挽回を狙っていくとよさそう。好きなことのために頑張る仕掛けができれば満点。
愛は感動をシェアして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
水星がかに座入りをし、金星と木星が重なって、穏やかな磁場を生み出します。月はゆっくりと欠けていき、社会を覆う緊張は少しずつほぐれていくでしょう。優しさや思いやり、配慮が生まれて、グッと生きやすくなっていくはず。同時に、これまでの疲れも出やすくなっています。調子が出ない時は無理をせずに休息を心掛けて。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）フットワーク軽く、
世のため人のために動く。
細かいところまで気が回り、人助けがスムーズにできそう。
いつもなら、出しゃばり過ぎかも、余計かもと引くシーンでも、一声かけて手を貸すとよいご縁が動き出すでしょう。乗り物の中で席を譲る、困っている人に手を貸すなど、さりげない親切も心掛けて。誰かの役に立てることがうれしいし、相手からも感謝が戻って、幸せな時間を過ごせることに。
仕事は、やり直しがあるかも。でも、手をかけた分だけ、よい結果になっていくもの。快く注文を受けましょう。
オフは、室内にツキが。自宅でゴロゴロも、いい休息に。
愛は、家庭的なサービスを。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）狭く深く、
自分ファーストで。
こだわりが強くなって、興味を持てる範囲が狭まっていくでしょう。
あれもこれもと欲張るよりも、自分の好きなこと、気になることを追いかけたい気持ちが強くなるはず。
今週は、自分本位でいいみたい。守備範囲を絞って、独創性豊かな世界を確立していきましょう。勉強や趣味、推し活など、マニアックに追いかけることで、特別な発見や気付きがありそう。仕事も専門性を高めて。たとえ、事務の仕事やレジ打ち作業でも、あなたなりの工夫の余地がありそうです。
オフは、都会的なスポットへ。洗練されたデザインなど、いい刺激を受けられそう。
愛は、マメな連絡が円満の秘訣（ひけつ）。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）見えないバリアで、
快適＆感じよく！
境界線を引きましょう。
ここまでは共有部分、それ以上はプライベートと。よそゆきの自分と中の人を明確に分けていくのです。人気と活気、勢いがあるため、「やっちゃう？」「行っちゃう？」でどんどん話が進んでいき、公私の分け目が消えやすいのです。しかしそうすると、簡単にあなた自身が消費されてしまって、1週間の終わりにはクタクタの抜け殻になってしまうはず。
常に「魅せる自分」と「本音」を区別して。小さなことですが、それが身を守る盾になるはず。
オフも社交が活性化。でも、1人の時間も確保するといい感じ。
愛はグルメデートへ。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）言葉にして、
思いを伝える。
コミュニケーションがテーマ。
忙しくて、連絡が途切れやすい、会いたいのに時間が取れないなど、関係性が希薄になっていきそう。日々、やることは多いのですが、時間を止めて、どこかでご無沙汰解消のアクションを起こしましょう。
メールや手紙を書いてみる、電話をかけてみる、お祝いの品、季節の贈り物を手配するなど、社交の補強を考えて。「言わなきゃ」「伝えなきゃ」が解消するだけで、気持ちがだいぶ楽になっていくはず。日常でも、有言実行で。
愛も社交も、「大好き」ミックスで。たまには、唐突な愛情爆弾を投げて、流れを変えて。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）自分を信じる。
運気も信じる。
パッとしない気分。
ちゃんとやっているつもりなのに、期待するほど効果が出なかったり、タイミングが合わず、機会損失、時間のロスなどが出たりしやすいでしょう。一言でいえば、「ツイていない」感じがするはず。でも、実際は、運の調整期に入っているだけ。モタついたり、鈍ったりするのは、幸運をチャージしているのです。
思い通りにならなくてもイライラせずに「これは、かみ合った未来が楽しみだ」と考えてみて。おおらかな気持ちで過ごせるし、不運の理由をつかんだことで流れも好転していきます。
愛も社交も、損して得取れ。徳積みウィークで！
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）スパッと決めて、
サクッと動く。
状況分析力が高まり、「こうなるだろう」「こうしたほうがいい」と瞬時に判断がつくでしょう。
ところが、身近な人の感度は低く、反応が鈍いため、正常化バイアスがかかって知見と行動が分断してしまうのです。「考え過ぎなのかも」的に自分で自分にブレーキを掛けることに。今週は、「いいと思ったら、動く」を習慣づけていきましょう。
きっと、「やっぱり、こうなったか」的な実感につながり、自信もつきます。誰かと一緒に動こうとせず、ソロ活動を増やすのも開運効果が高いはず。自分で自分の道を切り開いて。
愛は、先回りで流れを作って。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）虎視眈々（たんたん）と、
野心を育む。
“その気”になれそう。
もともと、てんびん座さんは、和やかで快適に過ごせれば、それでいいと考えるのどかなベクトルを持っています。でも、今月は、「よりよい暮らしをするために、もうちょっと頑張ってもいいかも」という欲が出てくるでしょう。
「大変だけど、後のことを考えたら、やったほうがいい」という発想です。昇進、独立、開業など、ちょっとハードなルートも視野に入ってくるはず。この勢いで、道を整備していきましょう。あなたの決心は歓迎され、応援、引き立ての流れも生まれるはず。欲を持つことが大事！
愛は、猫を被って。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）リミッターを外して、
自分を超えていく。
無理をしましょう。
これ以上頑張るとお金が回らない、体が持たない、同じクオリティーでずっとはできない……。
すべておっしゃる通り、経験からはじき出されるベストアンサーです。が、今週は、あえて自分の課した禁を破るのです。やってみると、安全を重視するあまり、慎重になり過ぎていたことに気付くはず。
過保護モードを解除して、ギリギリを攻めて！ 今週はスパルタ＆ストイックに今のあなたの限界を探り、再定義していきましょう。
リカバリーには、マッサージが有効です。
愛は、共通の夢や憧れをかなえて。次の約束が生まれます。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）寛大に人を受け入れ、
世界を支えて！
期待に応えましょう。
身近な人があなたに心を開き、力添えやアドバイスを求めてくるでしょう。純度の高い信頼に対して照れてしまったり、「ガラじゃないから」と卑下や辞退をしたくなりますが、それでは、慕ってくれる人たちをガッカリさせてしまうはず。
ここは頼れる大人、理想の上司や先輩を演じ切ることが大事です。「どうしたの？」と寄り添い、「そうだったの」と理解を示すだけで、問題の80％は解決したも同然。分からないなら、分からないで大丈夫。「どうなったか教えて」と見届ける姿勢を示すだけで、支えになります。
愛も寛容に。今週は、オープンマインドで。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）八方美人で、
チャンスをつかむ。
本心では、休息、休養を熱望中。
でも、にわかに高まったやぎ座フィーバーが、許してくれないでしょう。社交や仕事をセーブしたいのに、次々に新しい案件が飛び込んできて、人からのリクエストとスケジュールに合わせてやっていくことになりそう。今週は、「人に付き合う」大前提でいきましょう。
その上で、メンテナンスタイムを確保して行くのがよさそう。休める時には休む、自分との約束で「何もしない日」を確保して。仮に半日、ほんの数時間でも、1人になれる時間があれば、乗り切れるはず。
デートは、温泉へ。好きな人とまったり過ごして。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）少数精鋭。
人も物も厳選で。
転換期へ。
これまでは、求められたことには応えるように準備をしてきたあなたですが、これからは、範囲を絞って、その道のエキスパートになりたい気持ちが強くなっていくでしょう。いわゆる便利な何でも屋ではなく、何か1つの道に特化したプロフェッショナルを目指したくなるはず。仕事、趣味、生き方そのものも、ここで1回絞っていきましょう。
これまでは念のために持っていたものも、この機に手放してしまうのもいい考え。身軽に、そして、あなたらしく、生き方をシンプルに整えてみて。
愛は、知的な会話を楽しんで。下町デートも◎。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）感動と共感。
心の熱量を上げていく。
楽しいこと、面白いこと、ワクワクすることに心が反応していきます。
趣味や推し活、遊びに夢中になり過ぎて、仕事まで気が回らない、疲れて必要最低限が精いっぱいというテイタラクになってしまうかも。社会人としてはあるまじき失態ですが、でも、「やべやべ、もうちょっと真面目にやらなくちゃ」という感覚が生まれ、メリハリのある暮らしに転じていけるはず。
水曜日までは時間に追われても、木曜日以降は前倒しで余裕のあるスタイルに変えるなど、逆転、挽回を狙っていくとよさそう。好きなことのために頑張る仕掛けができれば満点。
愛は感動をシェアして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)