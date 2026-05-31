サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が３１日、日本テレビ系で生中継されたＷ杯壮行試合・日本―アイスランド戦中継のラストに登場。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表にエールを送った。

小川航基（ＮＥＣ）の値千金のゴールで快勝したＷ杯開幕前の国内最後の一戦を見届けた本田はＷ杯スペシャルアンバサダーとして登場。森保ジャパンへの思いを聞かれると「優勝目指して頑張ってほしいなと思います」ときっぱり。

悲願の優勝に必要なものを聞かれると「必要なことが多すぎるんですけど、今日（試合に）出た選手全員がやっぱり活躍しないといけないと思います。サプライズを起こさないといけないと思います」と返答。

「森保さんも言ってますけど、今の選手たちって本当に優勝を目指してると思うんですよね。それが一番重要なこと。甘くないのは百も承知。それを覆してこそサッカーの面白みが出てくると思うんで」と続けると「今日の勝ちはあまり重要じゃないと思うんです。内容を確認したこと、いろんな選手を試せたこと、それが価値だと思うんで、今後、ワールドカップに向けて、しっかり準備してほしいなと思います、それだけです」と話していた。

本田は６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説を務めることが決定。日本戦スペシャルアンバサダーとして６月２１日に日本テレビ系で生中継される日本―チュニジア戦の解説も務める。