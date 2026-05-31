◇サッカー日本代表壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分、FW小川航基（28＝NEC）のゴールで1―0で勝利した。

森保一監督は試合後、負傷による長期離脱を経て日本代表に復帰し、この試合でともにスタメン出場したMF遠藤航、DF冨安健洋について言及した。

「2人は今できるプレーはしてくれたが、彼らが持っている最高のプレーからするとまだまだ上げていくことができる」

遠藤は田中とのダブルボランチの一角として先発出場。所属のリバプールでも実戦復帰しておらず、序盤はややプレー落ち着かない様子だったが、前半45分間をプレーした。前半のみの出場となったことに森保監督は「多少足に違和感があるということで大事をとって前半で代えました」と説明した。

相次ぐケガで24年6月11日シリア戦以来、719日ぶりの代表戦出場となった冨安は、3バックの右センタ-バックとして先発。持ち前の高さ、強さを随所に発揮し、後半38分までプレーした。