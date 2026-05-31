timeleszの橋本将生さん（26）が映画『お姉ちゃんの翠くん』（12月4日公開）で映画初主演することが31日、発表されました。

原作は、電子版を含め、累計発行部数150万部を突破している目黒あむさんの『お姉ちゃんの翠くん』（出版社発表）。女子高校生・咲苗翠（さなえ・すい）が、お姉ちゃんの彼氏・雪代翠（ゆきしろ・みどり）に恋に落ちてしまう、切ない初恋の物語です。映画では、主人公の雪代翠を橋本さんが演じ、咲苗翠を第49回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した中島瑠菜さん（19）が演じます。

映画初主演となる橋本さんは、「まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました」とコメント。また、「木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています」と意気込んでいます。

共演する中島さんは、「今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当に嬉しかったです」と出演の喜びを明かし、「作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています」とコメントしています。