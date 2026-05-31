花咲楓香が、5月26日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2026』のグラビアに登場した。

花咲楓香『BOMB Love Special 2026』

花咲楓香『BOMB Love Special 2026』

花咲楓香は記念すべきボム初登場グラビア。北海道出身で北海道日本ハムファイターズをこよなく愛する彼女の、ホームラン級のたわわな美麗ボディ。ビキニからこぼれそうな90センチバスト、タイトなニット姿でもセクシーさ満点。

表紙を飾るのは沢口愛華

表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華。少しずつ夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で、真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとりと。オレンジ柄のレースビキニに着替えては、さまざまな角度からのボディラインをしっかり堪能。続いては黒の変形ビキニで、陰影のついたフェルメールな瞬間を。最後はワンピースからの展開で、ピンクのビキニ姿でベッドに横たわる距離感近めの視線にドキドキ。グラビアデビューから約8年、何ら変わることのない“愛”を感じる20ページのロンググラビアとなっている。

裏表紙は横野すみれ

ドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』ヒロイン役でも注目の横野すみれは14ページグラビアで登場。彼女目線での彼シャツ姿や強めのアニマル柄チューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボディは必見だ。

＜その他のラインナップ＞

★アイドルグループ“Sophia la Mode”としても活躍する、南みゆかの14ページグラビア。二十歳になって大人っぽさの増したぜいたくボディは、朝ベッドでの爽やかな水色ビキニ、お風呂での清純白ビキニ、スタイルの際立つ赤のチューブ水着と、どれをとっても大満足間違いなし。

★制コレ22準グランプリの松島かのんも、二十歳になって初グラビアを披露。愛媛が生んだ奇跡のボディは、オレンジ色の鮮やかなチューブ水着もシックな柄の黒ビキニもどちらも見どころ充分。

★制コレ24メンバー・百田汐里の爽やか水着グラビア。高校を卒業したばかりという、童顔に168センチの抜群スタイル。まだまだ青春感いっぱいなビキニ姿も、スタイル最強なワンピース水着も、どちらの姿も伸びしろたっぷり。

★写真集『ほんとのしおり。』も絶好調な池本しおり。5年間在籍したアイドルグループ“テラテラ”卒業を控え、まだ残されていた衝撃の写真集未掲載カットを独占公開。

★花咲楓香は記念すべきボム初登場グラビア。北海道出身で北海道日本ハムファイターズをこよなく愛する彼女の、ホームラン級のたわわな美麗ボディ。ビキニからこぼれそうな90センチバスト、タイトなニット姿でもセクシーさ満点。

★登場アイドル全員の直筆サイン入りTシャツ＆チェキが当たるプレゼントも。

＜掲載タレント＞

沢口愛華

横野すみれ

南みゆか（Sophia la Mode）

松島かのん

百田汐里

池本しおり

花咲楓香

書誌情報

BOMB Love Special 2026

定価：本体1,500円＋税（税込1,650円）

発売日：2026年5月26日（火）

判型：A4ワイド判

電子版：なし

ボム編集部公式X：https://x.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』：https://bombweb.jp/

＜購入はコチラ＞

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