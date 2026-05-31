◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と壮行試合を行った。後半４２分にＦＷ小川航基がゴールを決め、１―０で勝利した。

アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督は試合後、「かなり良く試合ができたと思っています」と好評で振り返った。「昨日、勇気を持って戦うと言いました。日本の観客の皆さんが少し、言葉を失うようなプレーもしたいと言いました。最初の１５分間、日本が試合を支配して、ポゼッションも非常に大きかった時に、私たちは堅い守りができたと思います。それから堅い守りの間に、良い攻撃も挟むことができました。こういう非常に難しい相手に対して、難しい状況で自分たちは良いパフォーマンスを上げたと満足しています」と話した。

来日メンバー２１人のうち、オランダ１部ＮＥＣでＦＷ小川の同僚でもあるＭＦ・Ｗウィルムソン（１９４センチ）ら９人が１９０センチ以上。フィールドプレーヤーの平均身長は１８５・７センチで、長身の選手がそろうアイスランド代表。日本にとっては１次リーグ初戦で戦うオランダ代表の仮想相手としてうってつけの機会だった。