◇サッカー日本代表壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分のFW小川航基（28＝NEC）のゴールで1―0で勝利した。日本サッカー協会の宮本恒靖会長（49）は、この試合限定で代表復帰し、交代時には両チームの選手が異例の花道をつくって送り出したDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）をねぎらった。

「彼自身が長く代表チームでしっかりキャリアを築き、貢献してくれたのが非常に大きかった。日本には今まで（区切りのセレモニーのような文化が）なかったが、ヨーロッパではよく見かける光景。日本にもそういう文化というか、慣習が今後定着していく一つのきっかけになればと」

先発出場し、前半14分にDF伊藤と交代するまで気持ちのこもったプレーを見せた吉田。日本代表の主将としても、宮本会長の直系にあたる後輩だけに思い入れも強い。

「今日のパフォーマンスを見てもやはり“麻也らしい”。跳ね返すところや、ボールを出し切るところなどは存分に見せてくれた。若い頃、最初のアジアカップで退場したりもしながら、代表でやっていくにつれて成熟していった。その姿が次の世代に継承されている部分もあると思う」

アイスランドの選手、監督も花道に全面的に協力。「我々の選手に対してリスペクトを示してくれたことには感謝しかない。試合自体も非常にタフに戦ってくれたし、特にフィジカルコンタクトの面では非常に良い相手だった」と振り返った。