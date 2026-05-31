ブシロードは子会社の新日本プロレスリングの保有株式の全てをテレビ朝日とサイバーエージェントに売却すると発表した。売却額は総額で35億9700万円。ブシロードは売却益16億1600万円を特別利益として計上し、純利益を従来の計画よりも4割引き上げる通期業績予想の上方修正を行った。

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ブシロードが新日本プロレスを買収したのは2012年まで遡る。当時はユークスというゲーム会社の傘下にあった。新日本プロレスは2005年にユークスに買収されており、会見では当時の新日本プロレス社長・サイモン・ケリー猪木氏が、敵対的買収が行われているという情報を得てユークスの傘下に入ったとの発言があった。

ユークスはプロレスゲームに強みを持つ会社で、新日本プロレスとはデジタルパートナーとして提携関係にあった。ユークスは敵対的買収から救うホワイトナイトとなったのだ。

しかし、両社のシナジー効果は薄かった。ユークスは取締役を派遣して業績不振からの脱却を図るものの、うまくいかずに2011年1月末時点で10億円を超える債務超過に陥っていた。総資産が4億円に満たないにも関わらずだ。

ブシロードは5億円で新日本プロレスを取得したが、大いなる賭けであったことは間違いない。しかも、ブシロードはトレーディングカードゲームを手がける会社であり、シナジー効果が高そうにも見えなかった。無謀なM&Aであるというのが当時の印象だ。

しかし、創業者でCEOの木谷高明氏は、大のプロレスファンとして知られている。プロレスというコンテンツの魅力が人々に伝わっていないと考えていたようだ。木谷社長は買収時の会見で「プロレスリングカンパニーとして世界一を目指させて頂きたいと思います」と抱負を語った。

プロレスラーを芸能人化して人気拡大

ブシロードの経営再建手法は分かりやすいものだった。露出を増やしたのだ。民放の深夜帯での放送からBS・CSへと範囲を広げ、動画配信サービス「新日本プロレスワールド

（NJPW WORLD）」を開始。ABEMAでの配信も行うようになった。

木谷氏は特にプロレスラーのキャラクターとしての魅力が伝わっていないことに課題を感じていた。そこで、芸能事務所のアミューズと業務提携した。2016年のことだ。これによってメディアでの露出が増え、一般層にもプロレスラーが身近な存在として認知されるようになった。

こうした企業努力が奏功し、新日本プロレスのファンが拡大。直近の売上高は47億円を超え、2億円近い営業利益を出すに至っている。債務超過は解消されて純資産は26億円、総資産は32億円の会社に成長した。

ロジックよりも経営者の熱意

M&Aはロジックや数字で語られる世界だが、買収を成功させる原動力はひとえに経営者の情熱や熱意だと言われている。ブシロードによる新日本プロレスの買収とその後の再成長は、それを裏付けているかのようだ。

テレビ朝日とサイバーエージェントへの売却については、経営資源をトレーディングカードゲームやモバイルゲームなどの主力事業に集中させるという狙いもあっただろうことは想像がつく。ブシロードのトレーディングカードゲーム事業は2026年1月～3月が10億円もの減収で、やや停滞感が漂っているからだ。

一方、プロレスを含むスポーツ産業は配信プラットフォームの多角化や映像資産の活用など、ファンや視聴者層を広げるための新たな取り組みが必要とされているのも事実だ。

社長の熱意でV字回復を成し遂げた今、新日本プロレスはテレビ局や動画配信プラットフォームという仕組み化された巨大組織の中に入った方が拡大余地はあるのかもしれない。ブシロードは、やるべきことはやり切ったと言い換えることもできるだろう。

選択と集中を進めたブシロードと、新日本プロレスのさらなる発展に期待したい。

文/不破聡 内外タイムス