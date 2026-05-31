シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。「弟のようにかわいい」と思っているミュージシャンを明かした。

松山は現在ツアーコンサート中で、6月5日には神奈川県厚木市文化会館で公演を行う。同番組で、松山はコンサートの開催地に縁のある歌手の曲をかけることが恒例で、この日も「厚木と言えば、TUBEの前田。前田亘輝」と言い、「前田の家が文化会館のすぐ近くで。だから、厚木でコンサートをやると、前田のお母さんがいなりずしを持ってきてくれるんだ」と語った。

5月に前田は、自身のX（旧ツイッター）で松山と一緒に食事をしたと報告しており、松山も「この間、前田と会ったときには、おふくろさん元気か？俺、今度厚木なんだけど、またいなりずしかなんかもってきてくれるかな？って話をしてたところなんですけど」と振り返った。

その上で、「厚木は、いろんなアーティストがたくさん出ているんですけど、やっぱり俺にとっては弟のようにかわいい前田亘輝」と言い「歌はもちろんですけど、あいつはしゃべりも面白いですからね。頑張って、一緒にまたどこかで歌えたらいいなあ」と願いながら、93年の楽曲「そばにいるよ」を流した。