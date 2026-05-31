シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、将来の希望を明かした。

松山は現在ツアーコンサート中で、6月5日には神奈川県厚木市文化会館で公演を行う。リスナーからの、高齢の母と一緒に行くというメールを読んだ松山は「自分もどんどんどんどん年を取っていくわけでありますけど、70歳になってふと考えることは、80歳になったら、果たしてギターを弾いて歌っていられるんだろうか？」と語った。

「特に自分の場合は、糖尿であったり、心臓病であったり抱えているものがありますからね、大丈夫だベかって思ったりするんだけど」と言いながらも「希望としては、100歳までやってみたいんだよ。100歳になって、ギターを持ってステージの上にいたら最高だなあ。当然、お客さんも年は100歳くらいだから、お互い100歳でコンサートなんてな、これはもう、なかなか奇跡的なことじゃないかと思いますけどね」とした。

さらに「その奇跡をクリアしてきたのが松山千春ですから、ぜひとも頑張ってやりたいと思う」と願っていた。