持ち味を生かした決勝弾で代表戦15試合で11発目！ 小川航基「自分のストロングポイントを証明できて良かった」

持ち味を生かした決勝弾で代表戦15試合で11発目！ 小川航基「自分のストロングポイントを証明できて良かった」