持ち味を生かした決勝弾で代表戦15試合で11発目！ 小川航基「自分のストロングポイントを証明できて良かった」
日本代表は31日、FIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合となる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表と対戦。後半から出場したFW小川航基（NEC／オランダ）によるゴールで1−0の勝利を収めた。
試合後、終盤の87分に菅原由勢のクロスに頭で合わせ、ネットを揺らした自身のゴールを振り返った小川は「あれがね、自分のストロングポイントなので。それを証明できて良かったなと思います」とコメント。日本代表では15試合目で11得点目を記録するなど、高い決定力を誇るストライカーが自身の価値を示せたことを喜んだ。
また、本大会に向けては「選手たちだけの力では絶対にW杯で優勝できない、サポーターの皆さんの声援も一緒にならないと優勝できないと思うので、一緒に戦いましょう」と呼びかけ、日本一丸となって“最高の景色を”見るため、共闘を促した。
試合後、終盤の87分に菅原由勢のクロスに頭で合わせ、ネットを揺らした自身のゴールを振り返った小川は「あれがね、自分のストロングポイントなので。それを証明できて良かったなと思います」とコメント。日本代表では15試合目で11得点目を記録するなど、高い決定力を誇るストライカーが自身の価値を示せたことを喜んだ。
【動画】（タイトル）
🏆キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 31, 2026
🇯🇵SAMURAI BLUE vs アイスランド代表🇮🇸
菅原由勢のクロスから小川航基が先制点を決める⚽
地上波日テレ系＆TVerで只今放送中❗ ※一部地域除く
▶ https://t.co/TmSxuu8Umd
📱DAZNにて無料ライブ配信#最高の景色を #サッカー日本代表 pic.twitter.com/JYFWvCXeNg