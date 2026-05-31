日本代表、“W杯優勝”に向けて壮行セレモニーを実施…森保一監督＆遠藤航が決意「みんなで最高の景色を見ましょう！」

日本代表、“W杯優勝”に向けて壮行セレモニーを実施…森保一監督＆遠藤航が決意「みんなで最高の景色を見ましょう！」