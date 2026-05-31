◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 東京ベイ26―24埼玉（2026年5月31日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイは、同2位の埼玉を26―24で下し、2季連続3度目の決勝進出を決めた。6月7日に東京・MUFG国立で行われる決勝では、3季ぶり2度目のリーグ制覇を懸けて、RS1位の神戸と対戦する。

24日の準々決勝では2連覇中だったBL東京に26―3と快勝した東京ベイ。埼玉とは2季連続で準決勝での顔合わせとなり、最大14点のリードから最終盤に2点差にまで詰め寄られるハラハラの展開となったが、最後は猛攻をしのいだ。フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）も「選手がいいパフォーマンスをしてくれた。結果に感謝したい」と話した。

ただ、決勝に向けては気がかりな点も。先発した南アフリカ代表のHOマルコム・マークスが前半の40分間だけで交代。ルディケHCは「ケガに関することは、あまり言いたくない」と前置きしつつ、「プレーを続けることができないから交代させたということ」と説明した。

東京ベイは4月に日本代表のSH藤原忍が右足首を負傷してチームを離脱。今季絶望となっている。マークスも離脱となれば大きな戦力ダウンとなるだけに、ケガの状況や回復の見通しに注目が集まる。