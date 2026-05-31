フリーアナウンサーの今川菜緒（29）が31日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）との結婚が明らかになってからの初投稿で「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と感謝の思いを記した。

今川は「HAPPY Wedding」の文字が入ったバルーンを添えた花束の画像を投稿。「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます。改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです」と寄せられた祝福に感謝した。

そして「仕事を益々頑張りたいと思っていますので引き続きよろしくお願いいたします」とメッセージ。フォロワーからは「ご結婚おめでとうございます」のコメントが続々と寄せられた。

リリーは27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）で「あとね、結婚しました」とサラリと報告。「この前ね、紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と言い、相手については「フライデー襲撃の時の」と今川アナであると明かした。

今川は2019年から25年3月まで岡山放送でアナウンサーとして勤務。その際、岡山県出身のリリーと同県でロケを行ったことがきっかけで交際に発展した。