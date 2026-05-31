【韓国語クイズ】「줄임말（チュリムマル）」の意味は？新しい言葉の総称！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「줄임말（チュリムマル）」の意味は？
「줄임말（チュリムマル）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、SNSやメッセージでよく使われる短い言葉の総称です。
「줄임말（チュリムマル）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「略語」でした！
「줄임말（チュリムマル）」は、長い言葉を短くした表現を指す韓国語です。
「맛점（マッチョム）」＝「おいしいランチ」や「남친（ナムチン）」＝「彼氏」のように、日常会話やメッセージで使いやすい言葉がたくさんあります。
短くて言いやすいので、SNSや友だち同士のやりとりでも見かける機会が多いです。
韓国語の略語を知っておくと、ドラマや投稿のニュアンスも少し読み取りやすくなりますね。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部