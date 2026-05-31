サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が３１日、日本テレビ系で生中継されたＷ杯壮行試合・日本―アイスランド戦中継のラストに登場。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表にエールを送った。

小川航基（ＮＥＣ）の値千金のゴールで快勝したＷ杯開幕前の国内最後の一戦を見届けた本田はＷ杯スペシャルアンバサダーとして登場。この日の試合で見えた日本の「強み」を聞かれると「いっぱいありますよね。今日は結構、前からボールを取りに行ってましたけど、もしかしたらオランダ戦とかはそこまでプレスに行かずに待ち構えてからカウンターを狙うサッカーをするかもしれないし、実際、後半にも見せましたけど、点を取りたい場面ではツートップにしたりとか、戦術もさまざま、いろいろ試して豊富なバリエーションで攻撃もできますんで、まあ、守備が堅いっていうのは必要だと思いますね、日本は」と続けていた。

本田は６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説を務めることが決定。日本戦スペシャルアンバサダーとして同２１日に日本テレビ系で生中継される日本―チュニジア戦の解説も務める。