嵐が31日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、この日をもってグループとしての活動を終了する。この日、グループの冠テレビ番組の公式SNSが相次いで更新され、お茶の間に愛された国民的グループへの感謝をつづった。

フジテレビ系「VS嵐」は公式Xで「嵐5人だからこそ、木曜よる7時に温かい時間をお届けすることができました 共に歩めた時間は宝物です 明日からもみんな5人の大ファンです！！最高の景色をありがとうございました」とつづった。これが2024年6月ぶりの新規の投稿となった。

フジテレビ系「相葉◎×部」も公式Xで「相葉さん 心に残る最高のライブをありがとうございました！これからも相葉さんと共に歩みながら、より良い番組作りに励んでいきます！」と記した。

櫻井翔が出演するフジテレビ系「真剣遊戯！THEバトルSHOW」も公式Xで「ラストライブお疲れ様でした！！皆さんのかっこいい姿、とても感動しました そして、26年間半の嵐としての活動本当にお疲れ様でした」と感謝をつづった。

嵐は1999年、米ハワイで結成を発表。同年、11月3日に「A・RA・SHI」でCDデビューし、「Love so sweet」「Happiness」「感謝カンゲキ雨嵐」「カイト」などヒット曲を連発した。