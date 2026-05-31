サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が３１日、日本テレビ系で生中継されたＷ杯壮行試合・日本―アイスランド戦中継のラストに登場。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表にエールを送った。

小川航基（ＮＥＣ）の値千金のゴールで快勝したＷ杯開幕前の国内最後の一戦を見届けた本田はＷ杯スペシャルアンバサダーとして登場。今後、楽しみな選手を聞かれると「結構、いろんな選手を試したんで…。相手もＷ杯のレベルで言うと、まったく違うレベルの相手なので、ケガなく、いろんな選手を試せたというのが一番の収穫だと思います」と、まず発言。

その上で「その中で苦戦したとはいえ、しっかり勝ち切ったということと、もちろん危ない場面もあったとはいえ、無失点で行けた。これがすべてだと思うんで、いろいろ細かく評価はしづらいんですけど、今後、あと２週間あるんで、しっかり調整してもらいたいなと思います」と続けていた。

本田は６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説を務めることが決定。日本戦スペシャルアンバサダーとして６月２１日に日本テレビ系で生中継される日本―チュニジア戦の解説も務める。