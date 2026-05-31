２９日、イベント会場でギョーザを味わう卒業生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

【新華社ハルビン5月31日】中国各地の大学が卒業式シーズンを迎える中、黒竜江省ハルビン市にある東北農業大学で、ギョーザを食べて卒業生の門出を祝うイベントが開かれた。教員と学生がテーブルを囲み、会場は温かい雰囲気に包まれた。

２９日、イベント会場で配膳するスタッフ。（ハルビン＝新華社記者／那宇奇）

２９日、ギョーザを作るスタッフ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

２９日、イベント会場でギョーザを味わう卒業生。（ハルビン＝新華社記者／那宇奇）

２９日、イベントに参加した卒業生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

２９日、イベントでステージに立つ参加した教員。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

２９日、イベント会場で写真に納まる卒業生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

２９日、イベントの会場でポーズを取る卒業生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

２９日、イベントで提供されたギョーザ。（ハルビン＝新華社記者／張濤）