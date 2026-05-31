歌舞伎俳優の片岡孝太郎（５８）が３１日、東京・ポレポレ東中野でトークイベントを行った。

現在、同劇場ではドキュメンタリー映画「歌舞伎役者 十三代目 片岡仁左衛門」（羽田澄子監督）を上映中。１５代目片岡仁左衛門の父で、昭和後期から平成初期、８４歳から９０歳までの名優に迫った内容。１３代目の三十三回忌と羽田監督の生誕１００年を記念し、１７年ぶりに国内映画館で全６巻が上映され、連日盛況だ。

孝太郎は「映画にはマニアックな部分もかなりあります。家族と違って一般の方がご覧になって楽しいですか」と観客を気遣う場面も。美食家でも知られた１３代目。東京・歌舞伎座公演中の楽屋では「食事はフランスパンにスープが多かった。洋食だけでなく食べることが本当に好きでした」。

また鉄道を愛した。自然豊かな京都・嵯峨の自宅も、電車の音が聞こえる場所を選んだほど。「昔は寛容で、祖父は国鉄時代の制服、制帽をいただいて大事に持っていた。僕は欲しかったので帽子の方をもらいました。次男（５歳）が鉄道好きで。息子にその帽子を一度、かぶせたことがあります」。歌舞伎の専門的な話とともに、ほのぼのとしたエピソードで場内をわかせた。６月６日には１５代目仁左衛門が登壇してのトークイベントが行われるが、チケットは完売している。