能條愛未「お母様のウエディングドレスのお写真を見て」 中村橋之助との結婚披露宴は35年前を踏襲
2025年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と俳優の能條愛未さん（31）の結婚披露宴が、30日、都内のホテルニューオータニで行われました。2人は披露宴前の囲み取材で、ドレスやウエディングケーキについて語りました。
披露宴のお色直しでは橋之助さんがタキシード、能條さんがドレスに着替えるという2人。能條さんのドレスを手がけたのが橋之助さんの母・三田寛子さん（60）のウエディングドレスと同じデザイナーであることに記者がふれると能條さんは「お母様のウエディングドレスのお写真を見て、わたくしも“このドレス、着たい”っていうふうに言わせていただいて」と説明しました。
■橋之助「35年前の父と母がやっていた披露宴から時代を経て…」
また、ウエディングケーキについても「今田美奈子先生にお願いしまして、本当にすばらしいケーキを作っていただきました」とコメントした能條さん。橋之助さんは「結婚のご挨拶を、今田先生に伺った時に、僕も生まれる前から知ってくださっている先生ですので、“橋之助君の披露宴はぜひ、ウエディングケーキ作らせて”っていうことをおっしゃってくださって。これも、35年前の父（中村芝翫さん）と母がやっていた披露宴から、時代を経て、先生方が変わらず成駒屋を愛してくださって今回、ウエディングドレスも、ケーキも作っていただいて。僕たち自身もすごくそれが楽しみですね」と期待を寄せていました。