2025年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と俳優の能條愛未さん（31）の結婚披露宴が、30日、都内のホテルニューオータニで行われました。2人は披露宴前の囲み取材で、ドレスやウエディングケーキについて語りました。

披露宴のお色直しでは橋之助さんがタキシード、能條さんがドレスに着替えるという2人。能條さんのドレスを手がけたのが橋之助さんの母・三田寛子さん（60）のウエディングドレスと同じデザイナーであることに記者がふれると能條さんは「お母様のウエディングドレスのお写真を見て、わたくしも“このドレス、着たい”っていうふうに言わせていただいて」と説明しました。

■橋之助「35年前の父と母がやっていた披露宴から時代を経て…」

そんな能條さんのドレス姿、橋之助さんには当日まで秘密だったそうですが、三田さんはすでに見たそうで、三田さんからの感想を聞かれた能條さんは「もう、ほんとに、（橋之助さんが）泣いちゃうんじゃないの〜？って」と答え、記者陣の笑いを誘いました。すると、橋之助さんも「母が僕に“今日の愛未ちゃんかわいかったわよ〜”って言いに来るんですけど、口を滑らせて詳細を言うんじゃないかと心配しながら。まぁ母もぎりぎり耐えて。“色は白よ”って言っていました」と、笑顔を見せました。

また、ウエディングケーキについても「今田美奈子先生にお願いしまして、本当にすばらしいケーキを作っていただきました」とコメントした能條さん。橋之助さんは「結婚のご挨拶を、今田先生に伺った時に、僕も生まれる前から知ってくださっている先生ですので、“橋之助君の披露宴はぜひ、ウエディングケーキ作らせて”っていうことをおっしゃってくださって。これも、35年前の父（中村芝翫さん）と母がやっていた披露宴から、時代を経て、先生方が変わらず成駒屋を愛してくださって今回、ウエディングドレスも、ケーキも作っていただいて。僕たち自身もすごくそれが楽しみですね」と期待を寄せていました。