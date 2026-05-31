「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（３１日、伊勢崎）

絶対王者が復権−。破竹の４連勝で迎えた高橋貢（５４）＝伊勢崎・２２期＝が、１周３角で抜け出して快勝。１１年ぶり６回目の大会制覇を完全Ｖで飾った。Ｇ１制覇は５年ぶり２９回目。通算優勝は２２１回目。平田雅崇（川口）が２着。通算１０００勝でのＧ１Ｖを狙った鈴木圭一郎（浜松）は３着、青山周平（伊勢崎）は４着、Ｇ１初優出の新鋭・浅倉樹良（伊勢崎）は６着だった。

「久々に出走表に１着が並んでうれしいよ」とレース前に笑顔で地元ファンにあいさつした高橋が５年ぶりのＧ１制覇を５連勝の完全Ｖで勝ち取った。最後まで食らい付いた平田、２強の青山と鈴木圭、新鋭の浅倉らを相手に王者の貫禄を見せつけた。

レースは平田、栗原佳祐（浜松）、浅倉の順に１周１角を回ったが、４番手の高橋が２角で浅倉をまくり、次の３角で栗原と平田をまとめて差し切った。そこから８周回、必死に追いすがる平田を振り切って快勝した。

「懐かしいですね」とファンの声援に照れ笑い。「パーフェクトＶはちょっと出来過ぎ。自分でもビックリですよ。エンジンも替えたタイヤも良かった。思ったより伸びたので思い切って（１周３角で）先頭に立ってみた」と振り返った。

今後は１０日からのＧ２・川口記念を経て、２４日から伊勢崎で開催されるＧ２・稲妻賞で５年ぶり５回目の制覇を目指す。