£Ó£Ô£Õ£´£¸ÀÐÅÄÀéÊæ¤¬Â´¥³¥ó àÅ·¿¦á¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁ´¤¦¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¡¢²ù¤¤¤Ê¤·¡ª¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ô£Õ£´£¸¡×¤Î£±´üÀ¸¡¦ÀÐÅÄÀéÊæ¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ë£á£î£á£ä£å£ö£é£á¡¡£È£á£ì£ì¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ìó£¹Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´ÊÔ¤Ç¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥Õ¥¡¥óÍ»Ö¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Äê´üÅª¤ËÃå¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï£²£°£±£·Ç¯£³·î¡¢£±£µºÐ¤Î»þ¤Ë£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Å°Ç¡×¤«¤éº£Ç¯£³·îÈ¯Çä¤Î£±£³£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¶£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÆÈ¤ê¸À¤Ç¸ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡×¡¢£¹£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¿´¡×¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤ÎºÐ·î¤ò¶î¤±È´¤±¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏàÅ·¿¦á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶ìÆñ¤ÎÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡£Åö»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¦Æ»¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë¹ë²Ú£Ï£Ç¤â½¸·ë¡£ÃæÈ×¤Î¡Ö½Ð¹Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄÆà¡¹¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀÐÅÄ¤¬¡Ö£Ì£É£Î£Å¤·¤¿¤é£±Ê¬¸å¤¯¤é¤¤¤ËÂ¨¥ª¥Ã¥±¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤â¡ÖÀéÊæ¤«¤é¡Ø¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆà¡¹¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ê¤ã¹Ô¤¯¤è¡ª¡×¤È²÷Âú¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÐÒ²Ì¤äÀÐÅÄ¤ß¤Ê¤ß¤é£±´üÀ¸¡¢£²´üÀ¸¤Î£Ï£Ç¤¬Â³¡¹¤È»²Àï¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï°ë³²Ö²»¡¢Æ£¸¶¤¢¤º¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢£Ï£Ç¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö°Å°Ç¡×¤òÂç¹ç¾§¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ô£Õ£´£¸¤é¤·¤¯àÀÄá¤ò´ðÄ´¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤òÄº¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖÌ¤Íè¤ØÂ³¤¯¼Ô¤è¡×¤òÇ®¾§¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¥¤ÊÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¡¢²ù¤¤¤Ê¤·¡ª¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢ÁªÈ´³°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ÇÌö¤ëÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÁªÈ´¾ïÏ¢¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ëà¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼á¤ò¼Â¸½¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤âÅÇÏª¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§Ã£¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£³£³£´£¸Æü´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÞ¤Ï¤Ê¤·¡£¾Ð´é¤ÇàÅ·¿¦á¤ÈÄê¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£