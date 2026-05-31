女優・モデル・グラビアアイドルの山本杏(あん=20)が、25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ノースリ＋ぴったりニット オトナのお姉さんの雰囲気たっぷり

自身のインスタグラムに、シャツをはだけた“むにゅっと”ショット、ベッドにごろんと寝る隙ありショット、シャワー＆お風呂ショットなどを掲載。5月16日に20歳の誕生日を迎えたばかりとあって「撮影の時はまだ19歳なので10代ラストグラビアです！デジタル写真集も発売されてるので、是非チェックよろしくお願いします」とピチピチぶりをアピールした。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。同誌への登場は高校2年生の時以来、約3年ぶりだ。「ミスマガジン2024」でミスヤングマガジン賞を受賞し、グラビア経験を重ねての登場とあって「衣装や雰囲気が少し大人っぽくておしゃれだったので、自然な感じを出しつつ、体のラインがきれいに見えるポージングを意識しました」と成長しているポイントを強調していた。



同号は七瀬ななが表紙＆巻頭を担当。松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子も登場している。



（よろず～ニュース編集部）