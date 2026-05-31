本田圭佑がアイスランド戦を総括

森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨み、1-0で勝利した。

元日本代表の本田圭佑は「気負いなくいろんな選手を試せたっていうことが、一番の収穫」とアイスランド戦を振り返った。

かつて本田とともにプレーをしたDF吉田麻也がスタメン出場し、前半14分までプレーした。交代時にはアイスランドの選手も含めた花道がピッチに出現し、日本の功労者を送り出した。

そして日本は後半42分にDF菅原由勢のクロスをFW小川航基がヘディングで合わせて先制に成功。この1点を守り切り、6連勝でW杯に向かう。

本田は「最初始まった時は、結構点差つくかなという目線で見てた」と本音を口にしながらも、「気負いなくいろんな選手を試せたっていうことが、一番の収穫」とアイスランド戦での収穫を語った。

W杯で優勝するために必要なことを問われると、「必要なことが多すぎるんですけど、今日出た選手全員がやっぱり活躍しないといけないですし、サプライズを起こさないといけない」と本田節。最後に「森保さんも仰ってますけど、今の選手たちって、本当に優勝目指してると思うんですね。視座が高いっていうのは、まず一番重要なこと。甘くはないのは百も承知ですが、それを覆して、サッカーの面白みもこう出てくると思う」と森保ジャパンに期待した。（FOOTBALL ZONE編集部）