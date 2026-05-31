錦織一清さん（61）が30日、ソロ写真集とカレンダーの発売記念イベント取材会に登場。少年隊のメンバーとの関係について明かしました。

『言魂ｰ10カラットの呟きと共にｰ』は、錦織さんにとって初となるソロ写真集＆カレンダー。少年隊のリーダー・ニッキとしてデビュー後、俳優、演出家と様々な顔を持ちながら活動する錦織さんが、還暦イヤーの締めくくりとしてリリースしました。

先日誕生日を迎え、多くの人にお祝いメッセージをもらったと明かした錦織さん。報道陣に“少年隊のメンバーからお祝いメッセージが来たか”聞かれると「メンバーにはメールアドレス教えていないので」とコメントし、会場では笑いが。「昔からグループ結成してというか、やってる当時から僕は2人がどこに住んでいるかすら知らなかった」と話しました。

また、メンバーとの関係について「お互いに仕事の話にならないんですよね。たまに会うんですよ実は。植草（克秀）なんかしょっちゅう会いますけど」と明かし、「僕らが10代の頃でまだタレントになるか、研究生ぐらいのときからの付き合いだから、学校の同級生と昔の同級生と会うみたいなもので、あまり仕事の話にならなかったりするんで“こういうのを出すんだ”とかいうのはあんまり言ったことないんです」と語りました。

■錦織一清「60歳の記念の写真集なので60点」

自身のソロ写真集＆カレンダーに“点数をつけるなら何点”か聞かれた錦織さん。「数字って自分でつけたことないんですけど、僕自身100点満点というか、そのつもりですが60歳の記念の写真集なので60点にさせていただいて」と笑顔を見せました。

さらに、今後について「もし人に迷惑をかけながら長くあと30年、40年生きて100歳まで生きられたら、また写真集を出してそのときに人生本当にやりきった100点満点の写真集を出したいな、なんて。言ってもこんなことは記事になんないと思います」と冗談交じりに話し、イベントを盛り上げました。