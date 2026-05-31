“3年半ぶり代表復帰”の吉田麻也が交代で花道 森保監督との抱擁に感激感動の声多数「胸熱」「マーヤヨシダ！」「号泣してる」
日本代表のレジェンドが、再び青いユニフォームに袖を通した。
日本代表は31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦。約3年半ぶりに代表復帰を果たしたDF吉田麻也が先発出場し、キャプテンマークを巻いてピッチに立った。
3バックの中央に入った吉田は、ボールを触るたびにスタンドから大きな歓声を浴びる。そして前半14分、伊藤洋輝との交代が告げられると感動的な光景が広がる。日本とアイスランド両チームの選手たちが花道を作り、その中央を吉田が歩いてピッチを後にしたのだ。ベンチ前では森保一監督と固く抱擁を交わし、スタンドからは割れんばかりの拍手と歓声が送られた。
この光景にはSNS上でも感謝や感動の声が多数寄せられた。「めっちゃ感動した」「ありがとう！」「胸熱」「ワールドカップ前にこんな光景が見られるなんて」「お疲れ様でした」「うっかり号泣してる」「マーヤヨシダ！マーヤヨシダ！」「魂をしっかり継承」など、さまざまな声が上がっている。
日本代表の歴史に名を刻んだキャプテンは、わずかな時間ながらも最後まで全力を尽くした。その姿は、見る者すべてを魅了したはずだ。
万雷の拍手に包まれて— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 31, 2026
両チームによるガード・オブ・オナーを進み
偉大なキャプテン・吉田麻也がピッチを後に
キリンチャレンジカップ
日本vsアイスランド
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