◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、１―０で勝利した。

試合後は、Ｗ杯本番へ向けて壮行セレモニーが行われた。森保一監督は「難しい戦いでしたが、粘り強く戦ってくれて、最後にゴールを奪い、勝つことができました」と試合を振り返り「選手の頑張りはもちろん、何よりもここに来てくださっているサポーターの皆さん、配信で応援してくださっている皆さんが熱いエールを送ってくれるから、頑張ることができます」と多くの声援に熱く感謝した。

大会は６月１１日（日本時間同１２日）に開幕する。「Ｗ杯優勝に向けて良い準備をして世界に挑みたい」と決意を込め、「Ｗ杯の大会期間中、勝って喜びを分かち合うことはもちろん、ここにいる選手たちは毎試合、チーム一丸となって勇敢にタフに粘り強く最後まで戦ってくれます。我々の、選手の熱い戦いを見ていただき、皆様の日常の活力になりたい」と力強い言葉を並べた。さらに「我々は大和魂をもって、日本人の誇りをもって世界に挑みたいと思います。どうぞ、ニッポン一丸の共闘をよろしくお願いします」と熱い言葉で締めくくった。

主将の遠藤航も代表してあいさつ。「皆さんの声援もあり、勝利を飾ってＷ杯に向かうことができます」と感謝を込めた。

元サッカー日本代表「なでしこジャパン」で１１年W杯優勝メンバーの澤穂希さんらが登場し、森保監督、主将の遠藤航に花束を贈呈した。