◇サッカー日本代表壮行試合 日本1―0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に勝利。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝弾。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。

試合後の壮行会では、アイスランド戦を中継した日本テレビのW杯「日本戦スペシャルアンバサダー」を務める本田圭佑（39）が出演。「勝ててよかったなというふうに思ってます。最初始まった時は、結構大差つくかもしれないなという目線で見ていた。でも、そこから最初決めきれずに、結構アイスランドもうまく立ち回って、時間だけが過ぎていくっていう感じで。結果的に最後、難しかったですけど、なんとか1点取れてよかったなと」と試合を振り返った。

「相手も、ワールドカップのレベルで言うと全く違うレベルの相手なんで。怪我なく、いろんな選手を試せたっていうことが一番の収穫だと思いますし、その中で、苦戦したとはいえ、しっかり勝ち切ったっていうところと、もちろん危ない場面はあったとはいえ、無失点でいけた。もうこれが全てだと思うんで。なんか、色々細かく評価はしづらいんですけど、今後、あと2週間ですか、しっかり調整してもらいたいなというふうに思いますね」とした。

W杯で生かすべき日本の強みを問われると「いっぱいありますよね。今日は結構前からボール取りに行ってましたけど、もしかしたら（初戦の）オランダ戦とかは、そこまでプレスに行かずに、待ち構えてからカウンターを狙うサッカーをするかもしれないですし。実際後半にも見せましたけど、点を取りたい場面では2トップにしたりとか、結構戦術も様々いろいろ試して、豊富なバリエーションで攻撃もできますんで。守備がかたいというのは必要だとは思いますね、日本は」と話した。

本田から森保ジャパンに期待したい夢、思いについては「優勝目指して本当に頑張ってほしいなと思います」とした上で「必要なこと多すぎるんですけど、今日出た選手全員が、やっぱり活躍しないといけないと思いますね。サプライズを起こさないといけないと思います。今の選手たちは、本当に優勝目指してると思うんすよね。それが視座が高いっていうのがまず一番重要なことですんで。ま、甘くはないのはもう百も承知。ま、でもそれを覆して、サッカーの面白みもこう出てくると思うんで。今日の勝ちはあんまり重要じゃないと思うんですよね。内容を確認したこと、いろんな選手を試せたこと、それが価値あると思うんで。今後、ワールドカップに向けてしっかり準備してほしいな、それだけです」と締めくくった。