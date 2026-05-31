◇欧州男子ゴルフツアー オーストリア・アルペン・オープン最終日（2026年5月31日 オーストリア キッツビュール・シュワルツゼーGC＝6822ヤード、パー70）

単独首位から出た昨季日本ツアー賞金王・金子駆大（23＝NTPホールディングス）が5バーディー、2ボギーの67で回り、通算18アンダーで逃げ切り、ツアー初優勝を飾った。

2打リードで迎えた最終18番パー3で冷や汗をかいた。金子のティーショットはグリーンをオーバー。看板に当たって跳ね返り、危うくグリーン手前の池に入りそうだった。

ティーイングエリアで困惑の表情を浮かべる金子。かろうじてラフで止まり命拾いすると、アプローチを1メートルに寄せてパーをセーブ。ガッツポーズで喜びを表現した。

「本当に信じられない気持ち。まさか自分が優勝できるとは思っていなかった」

1打リードで迎えた15番でボギーをたたき逃げ切りに黄色信号が灯った。しかし16番でグリーン外から放り込みバウンスバック。値千金のチップインバーディーに「打った瞬間は強いと思った。ラッキーだった」と思わず笑みが浮かんだ。

昨季、日本ツアーで2勝を挙げて初の賞金王に輝いた。そのタイトルで得た出場資格により今季から主戦場を欧州ツアーに移した。環境にも慣れ前週2位に入るなどパフォーマンスも上がっていた。

オーストリアのファンから温かい歓声を浴びた金子は「たくさんのギャラリーの温かい声援が自分の力になった」と観客席に向かって手を挙げた。