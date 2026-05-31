◇サッカー日本代表壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。試合後に壮行セレモニーが行われ、主将のMF遠藤航(33＝リバプール)がファン、サポーターにあいさつした。

遠藤はボランチの位置で先発し、前半の45分間プレーした。セレモニーでは「皆さん、本日はW杯前最後の親善試合に足を運んでいただきありがとうございました。皆さんの声援もあり、勝利を飾ってW杯に向かうことができます」と感謝した。

続けて「このメンバーで皆の思いを背負って戦いたいです。ここに入れなかったメンバー、ケガをして残念ながらこれなかったメンバー、家族、友人、そしてファンの皆さん。思いを全て背負ってどんなことがあろうと最後まで戦い抜きたいと思います。皆で最高の景色を見るために全力で戦いたいと思いますので、ご声援よろしくお願いいたします。みんなで最高の景色を見ましょう！」と声を張り上げた。

試合は後半42分、DF菅原由勢の右からのクロスをFW小川航基が頭で合わせ待望の先制ゴール。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い)と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。