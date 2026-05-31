第７６回安田記念・Ｇ１は６月７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。

トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は昨年のダービー卿チャレンジトロフィー・Ｇ３で重賞初制覇を飾り、今年に入って東京新聞杯、エプソムカップとＧ３を連勝中。２４年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念（６着）で１番人気に支持されるなど、早い時期から期待されていた素質馬が、ようやく軌道に乗ってきた。

１年前の安田記念は１７着。道中は折り合いを欠き、緩い馬場にも苦戦して直線はこの馬らしい伸びを披露することができなかった。その後はダートに投入されるなど試行錯誤を続けながら、ここ２戦は本来のパフォーマンスを披露。重賞３連勝での戴冠を狙う。

パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は昨年のＮＨＫマイルカップ覇者。今年２戦は勝ち星こそないが、２走前はサウジアラビアへの海外遠征で５着。前走も高松宮記念で０秒４差４着と大きくは負けていない。１週前追い切りはしっかり動けており、海外遠征明けだった前回よりいい状態でレースに挑めそう。久々のマイル戦でも好勝負は可能だ。

ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は前走のエプソムカップで実に２４年１２月の香港ヴァーズ・Ｇ１以来となる馬券圏内の２着。国枝栄厩舎からの転厩２戦目で復調の兆しを見せた。中間の調整も順調で２４年桜花賞以来となるＧ１制覇を目指す。

レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は重賞５勝の実績。勝利はすべて１８００メートル以上だが、ポテンシャルはＧ１級で軽視は禁物だ。

前走の読売マイラーズカップ・Ｇ２で２４年の朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１以来となる勝利を挙げたアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）、京王杯スプリングカップ・Ｇ２を鮮やかに逃げ切ったワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）も上位争いの力は十分にある。