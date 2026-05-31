「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）

Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けた壮行試合として行われ、日本はアイスランドに勝利した。

今試合のみの限定招集となったＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は先発出場し、キャプテンマークを巻いてプレー。３バックの中央で相手の攻撃起点をつぶすなど、ゲームを組み立てた。前半１３分で、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン）と交代。ピッチを去る際には両チームがセンターラインに整列して花道を作る異例の送り出しが行われ、吉田は万感の表情でＭＦ遠藤航（リバプール）にキャプテンマークを託し、森保監督と抱擁を交わした。

試合は、日本代表が序盤から冷静にボールを回して落ち着いた展開。ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダ−ド）を起点に、ＭＦ中村敬斗（ランス）が頭で合わせるなど何度も好機を演出した。ＤＦ冨安健洋（アヤックス）は快足を飛ばして相手ボールを奪い、左足甲の負傷から３カ月ぶりの実戦復帰となった遠藤は前半フルでプレーして万全をアピール。４４分にはゴール前までボールを運ばれてピンチを背負ったが、中央からの相手シュートをＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が好セーブした。

後半からは遠藤、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）、ＭＦ伊東純也（ゲンク）、ＭＦ堂安律（フランクフルト）の４人が交代。ＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、長友佑都（ＦＣ東京）、菅原由勢（ブレーメン）、ボランチとしてＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）が投入された。

５大会連続Ｗ杯メンバー入りの長友がピッチに立つと、６２２１２人が集まった会場からは大歓声。ペナルティーエリアでの浮き球に反応するなど存在感を見せた。３−１−４−２と攻撃的な配置にした終盤には、菅原のクロスから小川が反応して初得点。倒れ込みながらの豪快なヘッディングシュートでネットを揺らし、Ｗ杯に弾みを付ける貴重な１点を挙げた。

Ｗ杯前最後の公式戦を白星で飾り、いざＷ杯へ。森保監督は「相手の守備の固いチームで難しい試合でしたけど、選手たちはじれずに粘り強く戦ってくれた。１１人交代枠使いながら、戦術理解して９０分崩れずに試合ができたことがよかった」と振り返った。また、久保は「優勝して、皆さんの前にトロフィー持ってきたいと思います」と宣言し、スタジアムはどよめきに包まれた。