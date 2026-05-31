「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

主役は充実一途のトロヴァトーレだ。東京新聞杯、エプソムＣで重賞２連勝を飾り、５歳春にして本格化ムードが漂う。昨年は１７着に大敗した一戦だが、当時とは勢いも完成度も違う。鹿戸師は「去年は折り合いが難しかった。ここ１年で成長したので今年は楽しみ」と１年前の雪辱に燃える。ルメールとのコンビ継続も心強い。Ｇ１初制覇へ、機は熟した。

昨年２着のガイアフォースは７歳を迎えてなお元気いっぱい。栗東坂路の１週前追いでは４Ｆ５０秒３−１１秒８をマーク。栗東まで駆けつけた横山武は「海外帰りでメンタルや体が悪い方にいってないか心配だったけど、相変わらずチャカつく面があるし、走り出せばドタバタするのも変わらずでした（笑）」とひと安心の様子。「動きは良かったし、東京マイルもベスト」と意気込む。

２４年朝日杯ＦＳ覇者アドマイヤズームは、マイラーズＣを制して復活を伝えた。コンビを組む武豊は９０年オグリキャップ、９５年ハートレイク、０９年ウオッカで勝っており、４勝目を目指す。２年前の桜花賞馬ステレンボッシュも侮れない。昨年は不振だったが、前走のエプソムＣ２着でトンネル脱出を感じさせた。復調が本物なら、再びＧ１タイトルへ手が届く。

京王杯ＳＣで逃げ切りＶのワールズエンド、ダービー卿ＣＴを豪快に差し切ったスズハロームも勢い十分。高松宮記念４着のパンジャタワー、マイラーズＣ２着のドラゴンブーストも４歳で伸びしろが大きい。国内マイルの絶対王者ジャンタルマンタルが不在で、混戦模様の今年は群雄割拠の様相となっている。