ＳＴＵ４８の石田千穂が３１日、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌで卒業公演を開催した。１期生としてのデビューから９年。全シングルで選抜入りし、３度センターに立ったエースが、笑顔で有終の美を飾った。

同所は石田が初ソロコンサートを行ったゆかりある地。くしくもこの日は同所から目と鼻の先にある東京ドームで国民的グループ・嵐のラストライブが同時間帯で開催されていたため、メンバーが「皆さん、千穂さんカワイイですよね！？」と振ると、観客から「Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔだよ！」と反応が。石田は思わず「それ“隣”じゃない？」とツッコミを入れて、盛り上げていた。

約３時間に及ぶステージ。石田は「アイドル人生悔いなしと心の底から言えます」ときっぱり。「きょうステージに立って、卒業生と久しぶりにパフォーマンスして、やっぱりＳＴＵが大好きだなと心の底から思いました。これから前に進むＳＴＵを外から見るのがこれからとっても楽しみ」と語りながら、「本当に本当に幸せなアイドル人生でした。３３４８日間、本当にありがとうございました」と万感の思いで締めくくった。