森保J、“新ルール違反”アイスランドの隙を突く先制点!! 交代時に制限時間超過、相手が一時10人に
[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]
日本代表が数的優位の時間帯に先制点を奪った。アイスランド代表は交代の時間制限を超過した影響で、一時的に10人となっていた。
この試合では北中米ワールドカップでも採用される新競技規則が適用されている。新競技規則では交代で退く選手は第4審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出する必要があり、超過した場合は交代で退く選手はそのままピッチから去らなければいけない一方、投入される選手はプレーが再開されてから60秒が経過した上でアウトオブプレーになるまで、ピッチに入ることはできず、当該チームは一時的に数的不利になる。
そうした一戦の後半40分、アイスランドは2枚替えを実施。そのうち1枚は制限時間内に交代できたが、FWイサク・スナエル・ソルバルドソンとの交代のため退くMFクリスティアン・ノクビ・ヒリンソンがピッチから退くまでに11秒以上を要した。その結果、ソルバルドソンはすぐにピッチに入ることができず最低60秒間ピッチ外で待機することになり、チームは一時的に10人になった。
アイスランドは5-3-1の布陣で10人の時間帯に対応しようとするも直後の後半41分、ヒリンソンがプレーしていたサイドの方からDF菅原由勢が上げたクロスをFW小川航基が頭で合わせて日本が先制。日本がW杯前に新ルールを生かす形で試合を動かした。
日本代表が数的優位の時間帯に先制点を奪った。アイスランド代表は交代の時間制限を超過した影響で、一時的に10人となっていた。
この試合では北中米ワールドカップでも採用される新競技規則が適用されている。新競技規則では交代で退く選手は第4審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出する必要があり、超過した場合は交代で退く選手はそのままピッチから去らなければいけない一方、投入される選手はプレーが再開されてから60秒が経過した上でアウトオブプレーになるまで、ピッチに入ることはできず、当該チームは一時的に数的不利になる。
アイスランドは5-3-1の布陣で10人の時間帯に対応しようとするも直後の後半41分、ヒリンソンがプレーしていたサイドの方からDF菅原由勢が上げたクロスをFW小川航基が頭で合わせて日本が先制。日本がW杯前に新ルールを生かす形で試合を動かした。