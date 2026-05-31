小川航基が終盤決勝ゴール!! 吉田麻也の“花道”飾った森保J、堅守と高さに苦戦も6連勝でW杯へ
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。相手の固い守りをこじ開けらない時間が続いたが、後半42分にFW小川航基が劇的な決勝ゴール。62212人が集まった壮行試合でなんとか勝ち切った。
北中米ワールドカップ初戦を2週間後に控えた国内ラストマッチ。日本はこれまで通りに3-4-2-1のシステムを採用し、この試合限定で招集されたDF吉田麻也がゲームキャプテンとして先発起用された。またDF冨安健洋が24年6月以来、2年ぶりの代表復帰で先発。足首の手術から復帰したMF遠藤航も先発し、リバプールで公式戦復帰に至らなかったため、これが3か月半ぶりの実戦となった。
森保一監督は主力選手を多数起用し、GKは鈴木彩艶。3バックは左からDF板倉滉、吉田、冨安が並んだ。ダブルボランチは遠藤とMF田中碧で、ウイングバックは左にMF中村敬斗、右にMF堂安律。シャドーは左にMF伊東純也、右にMF久保建英が入り、1トップはFW上田綺世が務めた。[スタメン&布陣]
序盤は日本がボールを動かし、アイスランドの5-4-1のブロックと向き合う構図。シャドーへのパスコースを消され、攻めあぐねる展開が続くなか、相手のカウンターには吉田を中心にうまく対処していた。前半8分、吉田のボール奪取を起点に押し込んだ攻撃を展開。久保が左に流れてパスを引き出し、中村がカットインシュートを狙ったが、惜しくも枠を外れた。
吉田は前半11分、鋭いダイレクトロングパスを左サイドに通すなど、アグレッシブな姿勢で満員の国立を沸かせる。そして同13分、ピッチ脇にDF伊藤洋輝が準備し、吉田は当初の予定通りに途中交代。場内にはねぎらいのアナウンスが流されると、両チームの選手が花道を作り、国際Aマッチ127試合出場、3度のW杯出場、先代キャプテンの功績が称えられた。吉田はキャプテンマークを遠藤に託し、スタンドに感謝を表しながらベンチに下がった。
3バックは伊藤、板倉、冨安の並びに変わり、ビッグクラブでのプレー経験を持つ日本屈指のCBトリオが初めて組む形に。ただ、その後も攻撃は相手の守備ブロックを前に決定打を繰り出せず、守備ではロングボールの対応に苦しみ、前半31分にはDFロギ・トマソンに危険なミドルシュートを放たれた。
日本は前半31分、こぼれ球を拾った久保がダイレクトボレーでロングシュートを狙ったが、これはGK正面で処理されると、同36分には久保が右サイドを突破し、クロスから中村がヘディングシュートを放つも、これもGKに止められる。同44分にはまたもロングボールから攻め込まれ、MFダーグル・ダン・トルハルソンのミドルシュートをなんとか鈴木彩がセーブした。
日本は前半アディショナルタイム3分、またも久保が左に流れる形で伊東からのパスを引き出し、狭いスペースを突いてスルーパス。これに抜け出した中村のクロスに後方から飛び込んだ冨安が合わせたが、これもGKの正面。0-0のままハーフタイムを迎え、課題の多い内容となった。
後半開始時、日本は遠藤、堂安、伊東、上田を一気に下げてDF瀬古歩夢をボランチ、DF菅原由勢を右ウイングバック、DF長友佑都を左ウイングバック、FW小川航基を1トップに投入。中村が左シャドーに回った。遠藤のキャプテンマークは板倉に渡った。なお、瀬古は前日練習を途中で切り上げており、“情報戦”だった可能性がある。
後半は日本がよりリスクをかけながら攻め込む場面が増え、6分には伊藤のオーバーラップからCKを獲得。このCKを菅原がファーサイドに送り込むと、板倉がボレーで合わせたが、惜しくも枠を外れた。7分には長友のバックパスミスが相手に渡ったが、伊藤が冷静にカバー。10分には菅原のクロスに長友がボレーで合わせたが、力なくGKの正面に飛んだ。
その後は瀬古がボランチで躍動し、インターセプトや力強い縦パスで存在感を発揮。後半18分には瀬古の鋭い楔のパスが小川の足元にぴたりと入り、小川は振り向きざまにシュートを狙ったが、わずかに枠を外れた。さらに同19分、久保のスルーパスに中村が抜け出し、ボックス内からシュートを放つも相手にブロックされた。
日本はW杯でも採用される3分間のハイドレーションブレイク後の後半29分、板倉、中村、田中を下げてDF渡辺剛、FW後藤啓介、FW塩貝健人を投入。システムを3-5-2に変更し、瀬古をアンカーに置き、後藤と久保がインサイドハーフで並び、小川と塩貝の2トップとなった。
その後は菅原のロングスローなどテスト要素も見られる中、後半38分には久保と冨安が下がり、MF佐野海舟とDF谷口彰悟を投入。またこのタイミングで鈴木彩も変わり、GK早川友基が入った。
そうして迎えた後半42分、日本がついにこじ開けた。右サイドを攻め上がった菅原がゴール前にクロスを送ると、これに合わせたのは小川。ヘディングシュートをポストに当てながらねじ込み、待望の先制点となった。この時、アイスランドは選手交代に伴う時間稼ぎ防止による新ルールを適用され、交代選手の投入を60秒間停止されており、日本はこの数的優位を生かした形となった。
その後は猛烈なロングボール攻勢に晒されたが、日本は早川の素晴らしいパンチングなどで守り切り、1-0のままタイムアップ。W杯前の国内最終戦を勝ち切り、5試合連続無失点の国際Aマッチ6連勝でW杯本大会に臨むこととなった。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。相手の固い守りをこじ開けらない時間が続いたが、後半42分にFW小川航基が劇的な決勝ゴール。62212人が集まった壮行試合でなんとか勝ち切った。
北中米ワールドカップ初戦を2週間後に控えた国内ラストマッチ。日本はこれまで通りに3-4-2-1のシステムを採用し、この試合限定で招集されたDF吉田麻也がゲームキャプテンとして先発起用された。またDF冨安健洋が24年6月以来、2年ぶりの代表復帰で先発。足首の手術から復帰したMF遠藤航も先発し、リバプールで公式戦復帰に至らなかったため、これが3か月半ぶりの実戦となった。
序盤は日本がボールを動かし、アイスランドの5-4-1のブロックと向き合う構図。シャドーへのパスコースを消され、攻めあぐねる展開が続くなか、相手のカウンターには吉田を中心にうまく対処していた。前半8分、吉田のボール奪取を起点に押し込んだ攻撃を展開。久保が左に流れてパスを引き出し、中村がカットインシュートを狙ったが、惜しくも枠を外れた。
吉田は前半11分、鋭いダイレクトロングパスを左サイドに通すなど、アグレッシブな姿勢で満員の国立を沸かせる。そして同13分、ピッチ脇にDF伊藤洋輝が準備し、吉田は当初の予定通りに途中交代。場内にはねぎらいのアナウンスが流されると、両チームの選手が花道を作り、国際Aマッチ127試合出場、3度のW杯出場、先代キャプテンの功績が称えられた。吉田はキャプテンマークを遠藤に託し、スタンドに感謝を表しながらベンチに下がった。
3バックは伊藤、板倉、冨安の並びに変わり、ビッグクラブでのプレー経験を持つ日本屈指のCBトリオが初めて組む形に。ただ、その後も攻撃は相手の守備ブロックを前に決定打を繰り出せず、守備ではロングボールの対応に苦しみ、前半31分にはDFロギ・トマソンに危険なミドルシュートを放たれた。
日本は前半31分、こぼれ球を拾った久保がダイレクトボレーでロングシュートを狙ったが、これはGK正面で処理されると、同36分には久保が右サイドを突破し、クロスから中村がヘディングシュートを放つも、これもGKに止められる。同44分にはまたもロングボールから攻め込まれ、MFダーグル・ダン・トルハルソンのミドルシュートをなんとか鈴木彩がセーブした。
日本は前半アディショナルタイム3分、またも久保が左に流れる形で伊東からのパスを引き出し、狭いスペースを突いてスルーパス。これに抜け出した中村のクロスに後方から飛び込んだ冨安が合わせたが、これもGKの正面。0-0のままハーフタイムを迎え、課題の多い内容となった。
後半開始時、日本は遠藤、堂安、伊東、上田を一気に下げてDF瀬古歩夢をボランチ、DF菅原由勢を右ウイングバック、DF長友佑都を左ウイングバック、FW小川航基を1トップに投入。中村が左シャドーに回った。遠藤のキャプテンマークは板倉に渡った。なお、瀬古は前日練習を途中で切り上げており、“情報戦”だった可能性がある。
後半は日本がよりリスクをかけながら攻め込む場面が増え、6分には伊藤のオーバーラップからCKを獲得。このCKを菅原がファーサイドに送り込むと、板倉がボレーで合わせたが、惜しくも枠を外れた。7分には長友のバックパスミスが相手に渡ったが、伊藤が冷静にカバー。10分には菅原のクロスに長友がボレーで合わせたが、力なくGKの正面に飛んだ。
その後は瀬古がボランチで躍動し、インターセプトや力強い縦パスで存在感を発揮。後半18分には瀬古の鋭い楔のパスが小川の足元にぴたりと入り、小川は振り向きざまにシュートを狙ったが、わずかに枠を外れた。さらに同19分、久保のスルーパスに中村が抜け出し、ボックス内からシュートを放つも相手にブロックされた。
日本はW杯でも採用される3分間のハイドレーションブレイク後の後半29分、板倉、中村、田中を下げてDF渡辺剛、FW後藤啓介、FW塩貝健人を投入。システムを3-5-2に変更し、瀬古をアンカーに置き、後藤と久保がインサイドハーフで並び、小川と塩貝の2トップとなった。
その後は菅原のロングスローなどテスト要素も見られる中、後半38分には久保と冨安が下がり、MF佐野海舟とDF谷口彰悟を投入。またこのタイミングで鈴木彩も変わり、GK早川友基が入った。
そうして迎えた後半42分、日本がついにこじ開けた。右サイドを攻め上がった菅原がゴール前にクロスを送ると、これに合わせたのは小川。ヘディングシュートをポストに当てながらねじ込み、待望の先制点となった。この時、アイスランドは選手交代に伴う時間稼ぎ防止による新ルールを適用され、交代選手の投入を60秒間停止されており、日本はこの数的優位を生かした形となった。
その後は猛烈なロングボール攻勢に晒されたが、日本は早川の素晴らしいパンチングなどで守り切り、1-0のままタイムアップ。W杯前の国内最終戦を勝ち切り、5試合連続無失点の国際Aマッチ6連勝でW杯本大会に臨むこととなった。
(取材・文 竹内達也)