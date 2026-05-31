壮行試合で新ルール“スローイン5秒制限”適用!! アイスランドの違反で日本ボールに
[5.31 国際親善試合 日本 - アイスランド]
新競技規則を適用している日本代表対アイスランド代表で、アイスランドのスローインの時間制限違反で日本ボールに変わる事象が発生した。
ワールドカップでも採用される新たなルールでは、スローインやゴールキックを行うチームが「意図的に再開を遅らせている」と判断された場合に主審の5秒のカウントダウンが始まる。カウントダウンが終わっても再開されていない場合、スローインは相手チームからの再開に変更され、ゴールキックは相手チームのコーナーキックに変更される。
この試合の後半21分、中央付近でアイスランドのスローインになった。DFダーグル・ダン・トルハルソンがボールを受けるもスローインを行わずにいるとダミアン・コス主審(ポーランド)が片手を挙げて5秒間のカウントをスタート。それでもダン・トルハルソンはボールを投げ入れずカウントが終わってからスローインを行ったため、同じ地点から日本ボールのスローインに変わった。
もっともゴールから遠い位置での違反だったため、試合の展開には大きな影響を与えずリスタートが行われた。
新競技規則を適用している日本代表対アイスランド代表で、アイスランドのスローインの時間制限違反で日本ボールに変わる事象が発生した。
ワールドカップでも採用される新たなルールでは、スローインやゴールキックを行うチームが「意図的に再開を遅らせている」と判断された場合に主審の5秒のカウントダウンが始まる。カウントダウンが終わっても再開されていない場合、スローインは相手チームからの再開に変更され、ゴールキックは相手チームのコーナーキックに変更される。
もっともゴールから遠い位置での違反だったため、試合の展開には大きな影響を与えずリスタートが行われた。