seizaが、2ndワンマンライブ『-New orbit-』を10月17日に下北沢 ADRIFTにて開催する。

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今回の開催にあたり、seizaは「出会えた君と、これから出会う君へ。seizaとして初めてステージに立った瞬間の景色が、瞼の裏に焼き付いています。あの夜を一緒に過ごした君にも、まだ顔を知らない君にも、何度でも会って伝えたい。」とコメント。チケットは、オフィシャル最速先行が6月12日より受付がスタートする。

また、本日5月31日20時には最新シングル「恋文学」でエンディングテーマを務めるドラマ『るなしい』（テレビ東京系）の原作者 意志強ナツ子をゲストに迎えた“seiza podcast #15”も公開。seizaのポッドキャストとしては初のゲスト回となり、本楽曲の制作秘話や、seizaが原作を読んで印象に残ったセリフなどを語る。

・seiza コメント

出会えた君と、これから出会う君へ。

seizaとして初めてステージに立った瞬間の景色が、瞼の裏に焼き付いています。

笑っている顔、泣いている顔、どこか心配そうな顔。初めましてなのに、懐かしさすら覚えて安心しました。気がつけば涙が溢れてしまっていたほどです。

魔法のような夜でした。

あの夜を一緒に過ごした君にも、まだ顔を知らない君にも、何度でも会って伝えたい。

僕は君を探していたんだ。君に会いたかったんだ。

（文＝リアルサウンド編集部）