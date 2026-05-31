「FIFAワールドカップ2026」の開幕まであと11日。2026日本テレビ系サッカーテーマソングは、B’zの「完全無欠」。B’zが待望の新曲発表！

新曲「完全無欠」は、2026日本テレビ系サッカーテーマソングとして「FIFAワールドカップ2026」を彩るために書き下ろされた渾身の楽曲。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ…勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた一曲。大会を彩るこの楽曲は、6月1日（月）より配信スタート。

日本テレビの今大会中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘と、その先にある勝敗を超えた人間ドラマが繰り広げられる今大会を、「完全無欠」なサウンドとともに熱く盛り上げていく。森保ジャパンの目指す「最高の景色」、“夢”のFIFAワールドカップ優勝への挑戦。世界中のスーパースターたちも渇望する“夢”のワールドカップトロフィー。全てをかけて挑む夢舞台の瞬間ひとつひとつの魅力を最大限お伝えしていく。

■B'z 松本孝弘・稲葉浩志 コメント

勝つ事が第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。

私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります。

■日本テレビ系「FIFAワールドカップ 2026」放送概要

日本の決勝トーナメント進出のカギとなるグループステージ第2戦 メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合や、世界のベスト4が揃う準決勝を含む15試合を日本テレビ系で全国生中継。大会前・期間中も盛り上げるFIFAワールドカップ関連番組もお楽しみに。