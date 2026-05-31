◇サッカー日本代表壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に1―0で勝利した。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝点を挙げた。

小川は決勝点のシーンを振り返り「あれが自分のストロングポイント、それを証明できて良かった」とうなずいた。

続けてW杯に向けての意気込みを聞かれると、「選手の力だけでは優勝できない。応援よろしくお願いします」と呼びかけ、大歓声を浴びていた。

昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。

試合は後半42分、DF菅原由勢の右からのクロスをFW小川が頭で合わせ待望の先制ゴール。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い)と“不敗”を継続した。