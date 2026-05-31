◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同７５位のアイスランド代表に１―０で勝利し、Ｗ杯前最後の実戦を白星で飾った。

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日本代表のメンバー表に「冨安健洋」の名前がようやく戻ってきた。３バックの右で先発し、後半３８分まで出場。２４年６月１１日のＷ杯２次予選シリア戦以来、初めて冨安が日本代表としてピッチに立った。

コンディション面での懸念があったが、心配無用。攻守での圧倒的な存在感は健在だった。守備では１８７センチの身長を生かした空中戦で屈強なアイスランドの選手に競り勝ち、対人ではスピードで抑え込んだ。攻撃でも持ち味のキック精度を生かして前線に的確なパスを送り、前半４３分にはＭＦ中村敬斗の左クロスから右足でダイレクトシュートを放った。

２２年カタールＷ杯以降は、度重なる負傷により、２５年７月のアーセナル退団後に約５か月間の無所属期間も経験した。自身が不在の間にＤＦ渡辺剛、ＤＦ鈴木淳之介ら新戦力が台頭し、自身も満足にプレーできない期間が続いた。ただ、森保監督の信頼は絶大で、折りを見て冨安の招集のタイミングを探っていた。

代表活動からは２年離れていたが、満を持して復帰。冨安は「納得いくものではなかったし、Ｗ杯に向けてもうちょっと連係だったり、僕個人のコンディションとプレー内容を含めて、もっともっと上げていきたい」としつつ「１つはしっかりと勝てたことは大きい。後ろはしっかりクリーンシートで抑えられたことはよかった。まだまだもっともっと良くなると思うし、良くしないといけない部分はある。みんなでしっかり反省して、Ｗ杯初戦に向けて上げていきたい」と意気込んだ。

◆冨安 健洋（とみやす・たけひろ）１９９８年１１月５日、福岡市博多区出身。２７歳。中学から福岡の下部組織で育ち、高３の１６年にトップ昇格。１８年１月にベルギー１部シントトロイデン、１９年７月にイタリア１部ボローニャへ移籍し、２１年８月にアーセナル加入。２５年７月の契約解除で無所属となり、同年１２月にアヤックス入り。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４２試合１得点。１８７センチ、８４キロ。右利き。