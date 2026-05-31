◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、１―０で勝利した。小川航基が決勝点をマークした。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【６・０】遠藤、冨安、板倉にプレー時間を与えつつ、主力組のコンビネーションもテスト。上手くいかなかった部分も含め、収穫多数の９０分に

ＧＫ鈴木彩艶【６・０】ピンチはほとんどなかったが、一瞬の隙を突かれそうな場面も横っ跳びセーブでゴール死守

ＤＦ冨安健洋【６・０】復帰戦としては上々のパフォーマンスと言えるだろう。スタメンで使えるなら百人力。チームとして大きな一歩

ＤＦ吉田麻也【２２・０】交代時の万雷の拍手は、これまでの代表キャリアにおける功績、そして１３分間で見せた圧巻のパフォーマンスをたたえるものでもあった

ＤＦ板倉滉【６・０】腰痛の状態が懸念されていたが、大きな問題はなさそう。先発争いに食い込めるか

ＭＦ遠藤航【５・５】対応の遅れは、実力ではなく試合勘不足によるもの。いい意味で実りある４５分に

ＭＦ田中碧【６・０】横への散らしからの鋭い縦パスで存在感を発揮。穴を開けるには至らずも、指揮官へのアピールにはなったはず

ＭＦ堂安律【６・０】決定的な仕事はできなかったが、久保とのあうんの呼吸はチームの大きな武器と証明

ＭＦ中村敬斗【６・０】サイド起用時の方がイキイキしていたか。ゴールに近いシャドー起用時にインパクトが欲しかった

ＭＦ久保建英【６・５】大柄な相手選手に対して、アジリティー面では無双。オランダ戦、スウェーデン戦も期待膨らむ

ＭＦ伊東純也【６・０】左シャドーで先発。もう少し長い時間見たかったところだが、及第点と言えるだろう

ＦＷ上田綺世【６・０】ポストプレーはもはや安定の域。決定機に縁はなかったが、前半４５分でお役御免に

ＤＦ伊藤洋輝【６・０】前半１３分ＩＮ。吉田に代わって投入され、板倉を中央に移して左ＣＢの位置でプレー。オーバーラップも高水準のものだった

ＤＦ長友佑都【５・５】後半開始時ＩＮ。安定感があったかと言われれば、なかった。ワクワク感があったかと言われれば、あった

ＤＦ瀬古歩夢【７・０】後半開始時ＩＮ。ボランチでプレー。門番的役割かと思いきや、縦パスをズバズバと。ある意味、最大の発見

ＤＦ菅原由勢【７・０】後半開始時ＩＮ。右ウィングバックで途中出場し、攻撃面で躍動。ＣＫキッカーとしても高精度キックを披露しつつ、アシストもマーク

ＦＷ小川航基【６・５】後半開始時ＩＮ。何とも微妙な０―０での終了の気配が漂う中、ストライカーが勝利に導く

ＦＷ後藤啓介【５・５】後半２８分ＩＮ。中盤に近い位置でプレー。器用さ買われるも精度はもう一息

ＦＷ塩貝健人【６・０】後半２８分ＩＮ。見る側に期待をもたせる躍動感あるプレーで。大舞台でやってくれそうな匂いがプンプンする

ＤＦ渡辺剛【６・０】後半２８分ＩＮ。難しいＤＦラインの途中出場となったが、難なくプレー

ＧＫ早川友基【―】後半３８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＤＦ谷口彰悟【―】後半３８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＭＦ佐野海舟【―】後半３８分ＩＮ。出場時間短く採点なし

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ