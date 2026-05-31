◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦し、１―０で勝利した。

試合は、日本のキックオフでスタート。日本は前半で６本のシュートを放ったが得点に結びつかず、０―０で後半に入った。

伊東、遠藤、上田、堂安が下がり、長友のほか、瀬古、小川、菅原が後半開始から途中出場した。

５分に日本はコーナーキックを獲得し、ファーで構えていた板倉が直接シュートを放ったものの、相手ＧＫに弾かれた。７分には早くも３本目のコーナーキック獲得するも、相手ＤＦに弾かれた。１０分にもペナルティエリア内で長友がシュートを放つも、相手ＧＫにキャッチされた。

１５分、アイスランドのボックス内でＷ・ウィルムソンがシュートを放つも右に外れ、さらに１７分にはボックス内中央でＢ・ウィルムソンがクロスを頭で合わせようとしたが、合わず得点には結びつかなかった。

日本は１９分にスルーパスに抜け出した中村が、シュートを放つも相手ＤＦに阻まれた。２４分に今回のＷ杯から新採用される飲水タイムに入っり、３分後に再開した。ここで日本は、中村、田中、板倉が交代し、塩貝、後藤、渡辺が入った。

３１分に日本は敵陣でフリーキックを獲得。キッカーは久保、後藤がボックス内でヘディングシュートもゴール右に外れた。

３８分、鈴木彩、久保、冨安が交代、佐野、谷口、早川が入った。キャプテンマークは長友に託された。

待望のゴールは４２分。菅原のクロスに小川が頭で決め均衡を破った。このまま試合が終わり、日本はＷ杯前の国内最後の実戦を勝利で飾った。