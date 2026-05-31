「10年前から同じボブ」→ もう終わり！【40・50代】が即こなれる♡「大人のボブ」

年齢を重ねるにつれて、時の流れがますます速く感じられるようになるもの。「気が付いたらあっという間に10年経っていた……！」という経験をしたことのある、40・50代も多いのでは。今回は、長い期間ヘアスタイルに大きな変化を加えていない40・50代女性に向けて、今、お手本にしてほしい「大人のボブ」をピックアップ。10年目のボブから、こなれた雰囲気の大人ボブにチェンジしてみませんか。

切りっぱなし × レイヤーが今っぽい

ベースにはほど良い厚みを残して、プツっと切りそろえた毛先がシャープなボブ。トップにはレイヤーカットを入れて動きをプラスすることで、切りっぱなしのラインが持つ強さを和らげ、絶妙なバランスに。まろやかなブラウンカラーで、大人らしい品の良さも漂います。

透明感カラーがおしゃれな、ふんわりくびれボブ

ゆるやかなウェーブでくびれを演出したコンパクトなボブは、ベースを外ハネに仕上げることで、抜け感を引き出しています。肩のラインにぶつからない短めボブは、まとまりの良さも嬉しいポイント。透明感たっぷりのグレージュカラーが、光を鈍く跳ね返し、暗めのトーンでも軽やかな印象です。

大人の品格漂うストレートのミニボブ

襟足ギリギリまで短くした潔いミニボブは、清潔感を大切にしたい大人世代にもおすすめできるヘアスタイルです。首をスッキリと出すことで、全身スタイルアップしたかのように見せられそうなところも嬉しいポイント。ヘルシーなストレートヘアを強調するスタイリングで、大人の余裕を感じさせて。

柔らかなグレージュの外ハネボブ

くるんと毛先を外ハネに仕上げたボブなら、トレンド感を演出できそう。ストレートアイロンやカールアイロンでひと巻きするだけなので、スタイリングも手軽に。カラーリングは、画像のようにグレージュ系だと柔らかな印象に、ダークトーンならシャープな中に遊び心を加えた印象を引き出せるはず。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。