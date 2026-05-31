◆春季近畿大会 ▽決勝 報徳学園１１―１０智弁和歌山（３１日・わかさスタジアム京都）

誰もあきらめていなかった。９回に満塁弾を浴びて６点差に広げられたが、智弁和歌山の強力打線が反撃した。無死一塁から主将・松本虎太郎左翼手（３年）の左翼フェンス直撃の適時二塁打で１点を返すと、１死からの３連打で３点差に。２死満塁で、３回に左中間へ３ランを放った荒井優聖（ゆうき）一塁手（３年）の右前適時打で２点差にした。その後、押し出し四球で１点差に詰め寄った。なおも満塁。一打逆転サヨナラの場面をつくったが、この回打者１１人の猛攻は、あと一歩及ばなかった。

２番打者の荒井は、１回戦の滋賀学園戦で逆転３ラン、準決勝の立命館宇治戦では先制適時打を放ち、この日も３安打５打点と暴れた。３戦で１５打数８安打９打点の打率５割３分３厘と大活躍した荒井は試合直後、「最後の最後に自分たちの弱さが出た」と、目に涙を浮かべた。

報徳学園の１３安打を上回る１５安打の猛追に、中谷仁監督は「想定していた展開ではあった。最後まで食らいついていけた攻撃陣は良かった」と、ねぎらった。

昨秋は県大会準々決勝で近大新宮に敗れた。くしくも同じ９月２７日の兵庫県大会準々決勝で報徳学園も敗退。ともにセンバツ出場が絶望的となり、報徳学園・大角健二監督から練習試合を申し込まれた。「練習試合はお互いに四球や失策の連続で散々な試合だった。両校ともしんどいチーム状態から（近畿大会の）決勝で戦えたというのは選手の成長もあった」と評価した。

夏の和歌山大会は７月１１日に開幕する。「土壇場での一本が出るようにチームとして厳しくやっていきたい」と荒井。悔しさを糧に、最後の夏もバットでチームをけん引する。