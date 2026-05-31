森保監督がアイスランド戦を総括

森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨み、1-0で勝利した。

試合後に森保監督は「非常に難しい試合でした」とアイスランド戦を総括した。

日本は森保監督の予告した通り、DF吉田麻也をスタメンで起用し、前半14分で途中交代。交代時にはスコットランドの選手も含めた花道が作られ、日本の功労者を送り出した。

試合が動いたのは後半42分。右サイドからDF菅原由勢がクロスボールを蹴り込むと、FW小川航基がダイビングで合わせて日本が先制。後半には、11人のスタメンを総替えする決断をした。最終的には小川の決勝点を守り切って日本が1-0で勝利した。

森保監督は試合後のフラッシュインタビューで「相手も守備の堅いチームで、攻撃も堅実にやれるチームで、非常に難しい試合でした」とアイスランドについて評価。そして、「選手たちが焦れずに、最後、点を取りに行くというところ、無失点に我々も焦れずに戦いながら、攻撃をすること、得点を、目指すことを忘れず、最後粘り強く戦ってくれて、得点を奪ってくれたと思います」と日本の選手たちを称えた。

そして、「今日、11人交代枠使い切りながら、コンセプトとして戦術、理解をして、90分崩れずに、終えられたということは良かったかなと思ってます」とアイスランド戦での収穫に満足げな表情を見せた。

また、壮行試合セレモニーでは「我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みたいと思います。どうぞ、日本一丸の共闘をよろしくお願いします」と日本国民に声援を呼びかけた。（FOOTBALL ZONE編集部）