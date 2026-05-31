◇サッカーキリンチャレンジカップ2026 日本1−0アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向け、アイスランドとの親善試合を行い、1−0で勝利しました。

前半はともに決定機がなく0−0で折り返します。後半もなかなか相手のゴールネットを揺らせずにいましたが、後半42分に菅原由勢選手（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）の鋭いクロスに小川航基選手（NECナイメヘン/オランダ）が頭で合わせ、待望の先制点。この1点を守り切りました。

また、この試合のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手（LAギャラクシー/アメリカ）がスタメン出場。試合前の国歌斉唱では感極まったように目を赤くし、涙を浮かべる様子がありました。2022年12月カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦クロアチア戦以来となる日本代表戦のピッチに立ち、キャプテンマークを巻いた吉田選手は、前半12分を超えたところで交代。両選手が花道をつくり、ねぎらわれました。