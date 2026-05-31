高市総理大臣が実現を目指す消費減税をめぐって、政府内で有力となっている税率1％案を実施する場合、来年4月からとする方向で検討していることがわかりました。【真相報道バンキシャ！】

■消費税「1％」なら…いくら負担減に？

飲食料品の消費減税をめぐって、政府内では、2年間限定で、現在の8％から1％にする案が有力となっています。これが、どれだけ家計に影響するのか、野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんの試算をもとに整理します。

政府が定義する「一般的な4人家族」の場合、消費税8％で飲食料品を購入し、1年間で負担する税金は7万1460円。仮にこれが消費税1％になると、6万2528円負担が軽くなって、1年で8932円となります。

■消費減税に危機感を持つ人も

一方で、消費減税に危機感を持つ人たちもいるようなんです。

改めて、飲食料品の消費減税について、政府内では「1％案」が有力ですが、国民会議での議論はまだ続いています。高市総理が公約に掲げた「0％案」も含めて、引き続き議論することになります。

ただ、いずれにせよ、減税するとなれば、そのぶん税収が減ることになります。

野村総合研究所の木内さんによると、仮に消費税が8％から1％になると、税収は1年間でおよそ4.4兆円減るという試算が出ていますが、高市総理は「国債には頼らない」と明言しています。

なお、ここ数年の税収は、当初の見込みより数兆円、上振れていました。そのため、政府関係者は、こうした税収の上振れ分を活用すればいいとも話しているということです。

高市総理は国民会議での議論を踏まえて、今後、最終判断する見通しです。

（5月31日放送『真相報道バンキシャ！』より）